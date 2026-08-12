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‌رئیس ستاد مرکزی اربعین:

شرکت بیش از چهار میلیون زائر در مراسم پایان ماه صفر در مشهد مقدس

شرکت بیش از چهار میلیون زائر در مراسم پایان ماه صفر در مشهد مقدس
کد خبر : 1825239
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قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حضور بیش از چهار میلیون زائر در مشهد مقدس و پیاده‌روی بیش از 700 هزار نفر در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی، از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمت‌رسان برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، با تسلیت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، از آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

وی با اشاره به حضور خود در مسیرهای پیاده‌روی زائران امام رضا (ع) اظهار کرد: 2 سال است که ستاد مرکزی اربعین با توجه به جمعیت قابل توجه زائرانی که هر سال برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد مقدس مشرف می‌شوند، با نگاهی ملی، مسئولیت پشتیبانی از مراسم دهه پایانی ماه صفر را نیز بر عهده گرفته است.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: هزاران موکب‌دار، خادم و زائر در مسیرهای مختلف پیاده‌روی حضور دارند و برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) آماده هستند.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور بیش از چهار میلیون زائر در مشهد مقدس گفت: از اقصی نقاط کشور و همچنین نقاط مختلف جهان، زائران برای شرکت در مراسم پایانی ماه صفر به مشهد آمده‌اند و همه امکانات و نیازمندی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به آنان فراهم شده است.

وی ادامه داد: جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر، به‌ویژه از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، مسیرهای منتهی به مشهد مقدس را به صورت پیاده طی می‌کنند و خدمت به این مردم و زائران امام رضا (ع) افتخار بزرگی برای همه خادمان است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه آمادگی‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب است، گفت: مردم نیز استقبال بسیار خوبی داشته‌اند و امیدواریم با همکاری و همراهی مردم و دستگاه‌های خدمت‌رسان، روزهای پایانی ماه صفر را به بهترین شکل مدیریت کنیم.

پورجمشیدیان از زائران خواست هنگام بازگشت به شهرهای خود، همکاری و همراهی لازم را با خادمان و دستگاه‌های خدمت‌رسان داشته باشند تا روند بازگشت زائران نیز با آرامش و نظم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند عزاداری‌ها و زیارت همه مردم، عزاداران و به‌ویژه مهمانان حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را به شایستگی قبول فرماید.

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