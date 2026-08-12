در پیامی؛
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، انتصاب فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح را تبریک گفت
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی در پیامی، انتصاب فرماندهان و مدیران عالیرتبه نیروهای مسلح نیروهای مسلح را تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
همرزمان ارجمند؛
سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
امیر سرتیپ کیومرث حیدری
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب
انتصاب آن برادران ارجمند از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) در جایگاه های خطیر و سرنوشت سازی همچون ریاست و جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی و جانشینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین که نشاندهنده اعتماد معظمله به تعهد، شایستگی، تجارب ارزشمند و سوابق شما در عرصههای مختلف دفاع از انقلاب اسلامی و میهن عزیز اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
بیتردید، بهرهگیری از تجارب گرانسنگ دوران دفاع مقدس، روحیه جهادی، بصیرت انقلابی، ایمان و توکل به خداوند متعال و تبعیت از تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، پشتوانهای ارزشمند برای ارتقای بیش از پیش توان دفاعی و بازدارندگی کشور، تحکیم وحدت و همافزایی نیروهای مسلح و صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی شما برادران عزیز را در راه پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و اقتدار و امنیت ایران عزیز تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) مسئلت دارم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی
عباس محمدحسنی