تأکید دادستان تهران بر تسریع ساماندهی پسماند و برخورد قانونی با تخلفات زیستمحیطی
دادستان تهران بر ضرورت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند، تقویت نظارتهای زیستمحیطی و برخورد قاطع با تخلفات در حوزه مدیریت پسماند تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، با برگزاری جلسه نظارت بر حقوق عامه، وضعیت مدیریت پسماند و محیط زیست شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور علی صالحی دادستان تهران، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران، نمایندگان دستگاههای دولتی، نهادهای مرتبط و نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگیهای زیستمحیطی و اقدامات دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر لزوم ارائه برنامه جامع و زمانبندیشده برای ساماندهی وضعیت پسماند شهر تهران تأکید و مقرر شد دستگاههای متولی با جدیت بیشتری نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
دادستان تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی مراکز دفن و پردازش پسماند، اظهار کرد: کاهش سرانه تفکیک زباله از مبدأ، افزایش حجم سرریز پسماند، مشکلات مراکز پردازش شیرابه و تداوم تخلفات زیستمحیطی در برخی نقاط، از جمله مسائلی است که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دستگاههای مسئول است.
تشکیل ۱۷۷ پرونده قضایی در حوزه پسماند
در ادامه این نشست، دادستان تهران گزارشی از اقدامات قضایی انجامشده در حوزه پسماند ارائه شد. بر اساس این گزارش، تاکنون ۲۶۳ مرکز غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد، ۸۶ مرکز متخلف پلمب و ۱۷۷ پرونده قضایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
همچنین اعلام شد برای تسریع در رسیدگی به جرایم زیستمحیطی، شعب تخصصی در دادگاههای صلح و دادسراها تشکیل شده تا پروندهها بدون اطاله دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرند.
دادستان تهران همچنین از برخورد با عاملان تخلفات خبر داد و اعلام کرد طی مدت مورد بررسی، برای برخورد با تخلفات حمل پسماند، ۹۰۰ دستگاه خودرو و ۲۵۰ چرخیدستی توقیف و ۱۱ دستور قضایی صادر شده است.
وی تأکید کرد با افرادی که اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله و زباله در حریم راهها و اراضی ملی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد. ضرورت ساماندهی مراکز دفن و پردازش پسماند یکی دیگر از محورهای این جلسه، بررسی وضعیت برخی سایتهای پسماند و ضرورت ساماندهی محلهای دفن زباله بود.
دادستان تهران با انتقاد از وضعیت موجود، بر لزوم ساماندهی فوری محلهای تخلیه و پردازش پسماند و جلوگیری از ورود پسماندهای غیرمجاز به حریم راهها تأکید کرد.
همچنین مقرر شد ضمن بررسی دقیق ظرفیت محلهای موجود برای دفن پسماند، در صورت ناکافی بودن ظرفیتها، با همکاری دستگاههای مربوطه محلهای جدید و مناسب ایجاد شود.
تأکید بر مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند بیخطرسازی، جمعآوری و انتقال زبالههای مراکز درمانی خرد، بر اهمیت نظارت بر نحوه مدیریت جمعآوری این نوع پسماندها در مراکز مذکور تأکید کرد.
همچنین دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی مکلف شدند برنامههای خود برای تسریع در ساماندهی پسماند در مناطق مختلف را تکمیل کرده و بر اجرای مستمر قراردادهای مربوط به مدیریت پسماند نظارت کنند. برخورد با واحدهای صنعتی و دامداریهای متخلف در بخش دیگری از نشست، وضعیت پسماندهای کشاورزی، دامداریها و واحدهای صنعتی غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران ضمن هشدار نسبت به آثار زیستمحیطی فعالیت برخی واحدهای متخلف، بر ضرورت تشدید نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و برخورد قانونی با واحدهایی که الزامات زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، تأکید کرد.
همچنین مقرر شد اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی و کشاورزی در سامانه جامع مدیریت پسماند تکمیل و ظرفیتهای بازیافت فلزات، مواد سلولزی و پلاستیک مورد توجه جدی قرار گیرد.
بررسی مشکلات زیرساختی در حوزه پسماند و تأمین آب و برق
دادستان تهران با اشاره به ضرورت شناسایی معادن و گودالهای مناسب برای دفن اصولی پسماند، بر رسیدگی فوری به مشکلات تصفیهخانههای شهرکهای صنعتی تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه عملیاتی از سوی شرکتهای پیمانکار برای رفع مشکلات موجود از جمله تامین آب و برق آنها شد.
تشدید اقدامات قضایی در حوزه آلودگی هوا
دادستان تهران اعلام کرد در حوزه آلودگی هوا، ۲۱۵۷ مورد اخطار زیستمحیطی صادر شده و ۲۰۰ واحد آلاینده غیرمجاز تعطیل و ۳۳۸ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین اعلام شد ۱۴۸ مرکز برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای آلایندگی مورد پایش قرار گرفتهاند و اقدامات نظارتی و قضایی برای شناسایی و اصلاح موارد آلاینده ادامه خواهد داشت.
در ادامه، بر نظارت بر معاینه فنی خودروها و پیگیری احیای مزارع خورشیدی و اجرای طرح کاشت اشجار به میزان قابل توجه تأکید شد و مقرر گردید دستگاههای مربوطه همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
تأکید بر نقش صداوسیما در فرهنگسازی تفکیک زباله از مبدأ
دادستان تهران بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای فرهنگسازی در زمینه تفکیک زباله از مبدأ تأکید کرد و اعلام نمود، بر اساس تصمیمات اتخاذشده، صداوسیما موظف است با همکاری دستگاههای مسئول، نسبت به تولید و پخش برنامههای آموزشی و فرهنگی در زمینه تفکیک زباله از مبدأ اقدام کند.
همچنین مقرر شد با همکاری شهرداری و صداوسیما، سازوکار لازم برای فرهنگسازی تفکیک پسماند میان شهروندان تدوین و اجرا شود.
مهلت یکماهه برای ارائه برنامه زمانبندی ساماندهی پسماند
در پایان نشست، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت ارائه برنامه عملیاتی، خواستار تعیین برنامه زمانبندی مشخص از سوی شهرداری برای رفع معضلات موجود در حوزه پسماند شد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی نقاط و ضرورت رفع فوری مشکلات، تأکید کرد دستگاههای مسئول باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی مراکز غیرمجاز، بهبود وضعیت زیستمحیطی، کنترل تخلفات و اجرای مصوبات اقدام کنند.
دادستان تهران اعلام کرد روند اجرای این مصوبات به صورت مستمر پایش خواهد شد و گزارشهای ماهانه دستگاههای اجرایی درباره میزان پیشرفت اقدامات، به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.