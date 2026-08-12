رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه انتصابات جدید فرماندهان نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، انتصابات جدید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرمانده کل قوا و انتصاب نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.



در این انتصابات، سرلشکر خلبان علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار دریادار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی، منصوب شدند.

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