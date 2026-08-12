سید محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی‌اش از جلسه احزاب و فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور گفت: این جلسات به‌اصطلاح احزاب یا چهره‌های سیاسی، کار مفیدی است، اما زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که حزب در جامعه معنا داشته باشد و احزاب بتوانند تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: تقریباً مجموعه صحبت‌هایی که در جلسه مطرح شد، صحبت‌های خوبی بود، اما فکر نمی‌کنم این صحبت‌ها تأثیری در جامعه و حاکمیت داشته باشد. هر کسی دیدگاه‌های خودش را مطرح کرد و دیدگاه‌های افراد هم در مسائل مختلف به‌خوبی مطرح است، گرچه در مجموع، در جلسه صاحب‌نظران مختلف و دیدگاه‌های مختلف، هیچ‌کدام از ادامه جنگ حمایت نکردند و تقریباً همه آنها هم بر این مسئله که کشور به سمت صلح و آرامش برود، متفق‌القول بودند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: این دیدگاه‌ها، دیدگاه‌های درون‌حزبی است که تأثیر چندانی در مدیریت کشور هم نمی‌کند. نکته دیگری هم که قابل توجه است، این است که من برآوردم این است که مجموعه افرادی که آنجا بودند با تشکیلاتی که دارند، بر بیشتر از ۱۰ درصد مردم تأثیر ندارند. مشکل جامعه اصلاً مشکلاتی نیست که در جلسه احزاب مطرح شده است. برای ایجاد علقه بین حاکمیت و بدنه اجتماعی که از این فضاها دور هستند، باید یک فکر جدی‌تری کرد. اینکه ما خودمان بنشینیم و مشکلات و مسائل خودمان را مطرح کنیم، خیلی تأثیری در روند و روال جامعه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: نه در این دولت، نه در دولت‌های دیگر، اصلاً سیاست کلان جمهوری اسلامی تاکنون این نبوده که احزاب تقویت شوند. چون سیاست کلانی نبوده که احزاب تقویت شوند، طبیعی است که احزاب بیشتر تبدیل به بنگاه‌های ارتباطی می‌شوند و خیلی از احزاب هستند که حتی نمی‌توانند توجه‌ اعضای یک خانواده را برای انتخابات جلب کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره طرح موضوع حجاب از سوی برخی چهره‌های سیاسی در جلسه با رئیس‌جمهور گفت: در مورد حجاب، یک امر سنتی، فقط از سوی شخص آقای مطهری مطرح شد که آنجا هم گفت آقای ابطحی حتما پاسخ می‌دهد و بعد از آن بیشتر نقد این بود که چرا این بحث‌ها، در داخل جلسه مطرح می‌شود.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور گفت: موضوعی که رئیس‌جمهور را روی آن تأکید می‌کرد این بود که احزاب و گروه‌های مختلف طرح نیاورند، اجرا کنند، شاید ظاهر این موضوع قابل توجه و قابل قبول باشد، اما یک سطح از بروکراسی قدرتمندی جلوی این همکاری‌های مدنی با دولت وجود دارد. حالا هم سد اطلاعاتی، هم سد کاری، هم سد امنیتی.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: من این پیشنهاد را عملیاتی نمی‌بینم. اتفاقاً به آقای رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم گفتم که این کار عملیاتی نیست. گفت حالا تلاش می‌کنیم تا این اقدام انجام شود. اما با توجه به واگذاری اختیارات به استانداران که دولت روی آن مانور می‌دهد این کار انجام شدنی نیست چراکه وقتی که قدرت نیروهای میانی مثل استان زیادتر می‌شود برای سطوح پایین‌تر انتقال یا تحویل امکانات دولتی به بدنه جامعه مدنی خیلی سخت‌تر است و ممکن است مانع شوند.

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