کنایه بقائی به آمریکا؛ آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران با طرح این سوال که آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟ نوشت: وقتی نهاد قضایی بینالمللی ذیصلاح درباره جنایتهای ارتکابی در غزه برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار بازداشت صادر کرده، نمیتوان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی و احکام صادره را امحاء کرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «آیا این نظم بینالمللی قرن بیست و یکم است یا دوران غرب وحشی که در آن یک کلانتر خودخوانده اقدام به انتشار اعلان قرمز تحت تعقیب میکرد و همزمان در مقام مدعیالعموم و قاضی و مجری احکام عمل مینمود؟
وقتی نهاد قضایی بینالمللی ذیصلاح درباره جنایتهای ارتکابی در غزه رسیدگی کرده و برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار بازداشت صادر کرده است، نمیتوان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی نمود و احکام صادره را امحاء کرد.»