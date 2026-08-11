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کنایه بقائی به آمریکا؛ آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟

کنایه بقائی به آمریکا؛ آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟
کد خبر : 1825090
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سخنگوی وزارت خارجه ایران با طرح این سوال که آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟ نوشت: وقتی نهاد قضایی بین‌المللی ذیصلاح درباره جنایت‌های ارتکابی در غزه برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار بازداشت صادر کرده، نمی‌توان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی و احکام صادره را امحاء کرد.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «آیا این نظم بین‌المللی قرن بیست و یکم است یا دوران غرب وحشی که در آن یک کلانتر خودخوانده اقدام به انتشار اعلان قرمز تحت تعقیب می‌کرد و همزمان در مقام مدعی‌العموم و قاضی و مجری احکام عمل می‌نمود؟

وقتی نهاد قضایی بین‌المللی ذیصلاح درباره جنایت‌های ارتکابی در غزه رسیدگی کرده و برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار بازداشت صادر کرده است، نمی‌توان با انتشار یک پست، قانون را بازنویسی نمود و احکام صادره را امحاء کرد.»

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