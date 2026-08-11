کنایه بقائی به آمریکا؛ آیا جهان در حال بازگشت به دوران «غرب وحشی» است؟

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «آیا این نظم بین‌المللی قرن بیست و یکم است یا دوران غرب وحشی که در آن یک کلانتر خودخوانده اقدام به انتشار اعلان قرمز تحت تعقیب می‌کرد و همزمان در مقام مدعی‌العموم و قاضی و مجری احکام عمل می‌نمود؟