وی در ادامه با اشاره به افزایش مبادلات مرزی دو کشور اظهار کرد: خودروها و کامیون‌هایی که بین مرز ایران و پاکستان بار جابه‌جا می‌کنند، در همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: ما مطمئن هستیم که در این دوره توافقات ما اجرایی می‌شود و در کنار روابط خوب سیاسی دو دولت، حتماً در حوزه اقتصادی نیز توافقات اجرایی و مبادلات افزایش پیدا می‌کند.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز پس از دیدار و گفت وگوی دو جانبه با همتای ایرانی خود تصریح کرد: در این سفر یک روزه علاوه بر پیگیری زمینه توسعه همکاری های دوجانبه، ملاقات با رئیس جمهور محترم ایران جناب آقای پزشکیان و انتقال پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام شد.