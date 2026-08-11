با حضور پزشکیان صورت گرفت؛
بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی ۱۲۰۰ مدرسه در سطح استان تهران
رئیس جمهور نصب پنلهای خورشیدی در مدارس را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد که این ظرفیت، علاوه بر تولید برق میتواند نیاز گرمایشی مدارس در فصل زمستان را هم تأمین کند، مشروط بر اینکه طرحهای عملیاتی برای آن تدوین شود.
به گزارش ایلنا، مراسم بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی ۱۲۰۰ مدرسه در سطح استان تهران، عصر امروز سهشنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و جمعی از معاونان و مدیران استانی در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
دکتر مسعود پزشکیان در این آیین، با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت و تنوع روشهای آموزشی، اظهار داشت: الگوی موفق مدرسه البرز در زمینه تعلیم و تربیت و ارتقای توانمندیهای علمی و فرهنگی دانشآموزان، باید در سطح کشور گسترش یابد.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: فرصت تحصیل و آموزش باید برای تمام فرزندان ایران فراهم باشد و در این مسیر، مناطق محروم در اولویت قرار دارند. مردم و والدین خواستار بهرهمندی فرزندانشان از آموزشهای باکیفیت هستند. اگر نسل جوان ایران از نظر علمی و آموزشی در سطحی والا قرار گیرد، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.
دکتر پزشکیان افزود: مفهوم عدالت، تمام حوزههای تعلیم و تربیت را در بر میگیرد و سیاستگذاریهای ما محدود به توسعه فضای آموزشی و تجهیزات نیست. دغدغههای اساسی معلمان را بهخوبی میشناسیم و تلاش میکنیم معیشت آنان را بهبود بخشیم. چنانچه از فضای نه جنگ و نه صلح خارج شویم، با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوانیم بر کاستیها غلبه کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه دانشآموزان از شیوه مدیریت مسئولان الگو میگیرند، تصریح کرد: باید از هماکنون برای آینده برنامهریزی کنیم. اگر هر شهروند یک قدم در مدیریت مصرف انرژی (گرمایشی و سرمایشی) بردارد، با درآمد حاصل از این صرفهجویی بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
دکتر پزشکیان از مدیران و معلمان خواست تا رویکرد تعلیم و تربیت را بر ترویج همدلی، همکاری، حل مسئله، کارگروهی و مشارکت جمعی استوار کنند و تأکید کرد: توجه به ارزشهایی همچون عدالت، راستی و همدلی، زمینهساز پیشرفت روزافزون فرزندان ایران است. کافی است دست در دست هم دهیم تا ایران را الهامبخش، باعزت و الگویی برای دیگران بسازیم.
رئیسجمهور مصرف بهینه انرژی را یکی از راهکارهای کلیدی برای پیشگیری از بحرانها برشمرد و تصریح کرد: با اصلاح الگوی مصرف، میتوان درآمد حاصل از صرفهجویی را به بهبود معیشت جامعه اختصاص داد. خوشبختانه با فرهنگسازی انجامشده، حتی در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در ادامه جنایتهای خود نیروگاههای ما را هدف قرار دادند، همکاری مردم، بسیار فعال و مؤثر بود و همین مشارکت عمومی سبب شد در طول جنگ، کمبودی احساس نشود.
دکتر پزشکیان اقدامات صورت گرفته در راستای نصب پنلهای خورشیدی و تجهیز مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش و استانداری تهران را قابل توجه دانست و ضمن تقدیر از وزیر آموزش و پرورش و استاندار تهران تصریح کرد: در مدت کوتاهی، معادل ۳۰ سال کار مؤثر برای نصب و راه اندازی پنلهای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده است.
رئیسجمهور، نصب پنلهای خورشیدی در مدارس را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد که این ظرفیت، علاوه بر تولید برق، میتواند نیاز گرمایشی مدارس در فصل زمستان را هم تأمین کند، به شرط آنکه طرحهای عملیاتی برای آن تدوین شود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم اصلاح شیوهنامهها و آییننامههای مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزود: قوانین دستوپاگیر در این مسیر، اصلاح یا حذف خواهند شد. از مدیران ذیربط میخواهم در نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی نهایت دقت را داشته باشند تا از هرگونه سوءاستفاده سرمایهگذاران جلوگیری شود. کیفیت بالا و قیمت مناسب، الزام این طرح است و ایجاد پنجره واحد برای مشارکت سرمایهگذاران ضروری میباشد. خوشبختانه این اقدامات به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی میکند.
در این مراسم، وزیر آموزش و پرورش و استاندار تهران گزارش جامعی از روند توسعه عدالت آموزشی، بهسازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، توسعه مجتمعهای ورزشی و آموزشی، پیشرفت نصب پنلهای خورشیدی و نیز پویشهای فرهنگی مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی ارائه کردند.
گفتنی است در این طرح، هر نیروگاه خورشیدی مدرسهای ظرفیت تولید ۵ کیلووات برق دارد و مجموع ظرفیت ۱۲۰۰ نیروگاه به ۶ مگاوات میرسد. سهم شهر تهران ۵۴۰ مدرسه و سهم شهرستانهای استان تهران ۶۶۰ مدرسه است. اجرای این طرح، سالانه از انتشار ۶ تن آلاینده زیستمحیطی جلوگیری کرده و به میزان دو و نیم میلیون لیتر در مصرف سوخت فسیلی صرفهجویی به همراه خواهد داشت.