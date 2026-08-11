آمریکا یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد

به گزارش ایلنا، سردار محبی سخنگوی سپاه با بیان اینکه آمریکا پیش‌از جنگ رمضان ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد، گفت: درصورت وقوع مجدد تهدید علیه ایران، صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همۀ سامانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار دارند.