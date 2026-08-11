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سخنگوی سپاه:

آمریکا یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد

آمریکا یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد
کد خبر : 1825063
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سردار محبی گفت: آمریکا پیش‌ از جنگ تحمیلی سوم ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد.

به گزارش ایلنا، سردار محبی  سخنگوی سپاه با بیان اینکه آمریکا پیش‌از جنگ رمضان ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد، گفت: درصورت وقوع مجدد تهدید علیه ایران، صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همۀ سامانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار دارند.

به گفته سردار محبی، دکترین آمریکا بر جنگیدن همزمان در چند جبهه استوار است و کاهش تسلیحات برای این کشور در قلب اقیانوس آرام، در مقابل روسیه و چین و همچنین در جبهه‌هایی که آمریکا آنها را تهدید تلقی می‌کند، تهدید بزرگی است.

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