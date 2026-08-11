به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، جان باختن جمعی از مردم کلمبیا بر اثر وقوع زمین‌لرزه شدید در این کشور را تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت کلمبیا، برای مجروحان و آسیب‌دیدگان حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.