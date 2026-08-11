سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد؛
ابراز همدردی با کلمبیا متعاقب وقوع زمینلرزه شدید در این کشور
سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز همدردی با دولت و مردم کلمبیا، جان باختن جمعی از شهروندان این کشور بر اثر زمینلرزه شدید را تسلیت گفت و برای مجروحان و آسیبدیدگان آرزوی سلامتی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، جان باختن جمعی از مردم کلمبیا بر اثر وقوع زمینلرزه شدید در این کشور را تسلیت گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، مردم و دولت کلمبیا، برای مجروحان و آسیبدیدگان حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.