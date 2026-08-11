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وزیر کشور پاکستان با وزیر نفت دیدار کرد

وزیر کشور پاکستان با وزیر نفت دیدار کرد
کد خبر : 1825054
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وزیر نفت ایران و وزیر کشور پاکستان بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی تأکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد امروز (سه‌شنبه، 20 مرداد) طی دیدار با سید محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌ انرژی و گسترش مناسبات بازرگانی و اقتصادی گفت‌وگو کرد.

دو طرف در این ملاقات باتوجه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک همکاری به‌ویژه در بخش انرژی، بر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان تأکید کردند. 

وزیر نفت با تاکید بر گسترش همکاری‌های دو کشور، گفت: روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و زمینه‌های مختلف همکاری طی سال‌های طولانی بین ایران و پاکستان، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات در عرصه‌های متنوع‌ به‌ویژه در حوزه انرژی است.

پاک‌نژاد تصریح کرد: زمینه‌های مختلفی بین دو کشور در حوزه تجارت نفت و فراورده‌های نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه در زمینه پالایشگاهی وجود دارد.

  در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، دوم تیرماه در سفر به پاکستان از آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای اسلامی به‌ویژه پاکستان را در همه زمینه‌ها خبر داده و تأکید کرده بود که روابط تهران و اسلام‌آباد باید در عرصه عمل و اجرا بیش از پیش تقویت و آثار این رویکرد در تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های پیش‌رو نمایان شود.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف تصریح کرده بود: پیش‌تر هدف‌ 10 میلیارد دلاری برای حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان مطرح شده بود، اما امروز معتقدیم باید دستیابی به رقم سالانه 30 میلیارد دلار را هدف‌گذاری کنیم.

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