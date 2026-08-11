دیدار سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمانهای بینالمللی در وین با وزیر امور خارجه
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمانهای بینالمللی در وین، امروز (سهشنبه) با وزیر امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمانهای بینالمللی در وین، امروز (سهشنبه) با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات و روندهای سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، بهویژه تحولات شورای حکام و رایزنیهای دیپلماتیک در این حوزه، همچنین پیگیری حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در حوزه ایمنی و امنیت هستهای و سایر زمینههای همکاری در سازمانهای بینالمللی وین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.