به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین، امروز (سه‌شنبه) با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.