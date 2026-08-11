خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق
کد خبر : 1825049
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت‌وگوی تلفنی، بر توسعه مراودات اقتصادی و تجاری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تأکید کردند. وزیر خارجه همچنین از خدمات اتحادیه میهنی به زائران اربعین تقدیر کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، در گفت‌وگویی تلفنی، بر توسعه مراودات اقتصادی و تجاری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تأکید کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، وزیر امور خارجه از پذیرایی و ارائه خدمات اتحادیه میهنی کردستان به زائران اربعین تقدیر و تشکر کرد و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق به‌خصوص منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت مرزهای مشترک، تأمین ثبات در مناطق مرزی و مقابله مؤثر با تهدیدات تروریستی بر اساس توافق امنیتی بین ایران و عراق تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر