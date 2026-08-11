پیام تبریک فرمانده کل سپاه امیر سرتیپ حیدری
سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر آمادگی کامل و همهجانبهٔ سپاه در جهت همکاری، همراهی، هماهنگی و حمایت همه جانبه از ایشان، ریاست محترم و مجموعهٔ ستاد کل تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به "جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح" بر آمادگی کامل و همهجانبهٔ سپاه در جهت همکاری، همراهی، هماهنگی و حمایت همه جانبه از ایشان، ریاست محترم و مجموعهٔ ستاد کل تاکید کرد.
متن کامل پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرتیپ کیومرث حیدری
سلام علیکم؛
حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت "جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح"، که بیانگر تعهد، شایستگی و تجارب ارزندهٔ آن برادر عزیز برای نقش آفرینی در این سنگر خطیر است، راه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
اینجانب، بر آمادگی کامل و همهجانبهٔ سپاه در جهت همکاری، همراهی، هماهنگی و حمایت همه جانبه از جنابعالی، ریاست محترم و مجموعهٔ ستاد کل، در راستای تحقق انتظارات مندرج در حکم معظم له– از جمله کمک به ارتقای توانمندیهای دفاعی و امنیتی، تقویت بنیهٔ معنوی و روحیهٔ جهادی، توجه به نیازهای معیشتی نیروها و... – تأکید مینمایم.
امید است با همدلی و هماهنگی راهبردی، در مجموعه نیروهای مسلح مقتدر کشور گامهای مؤثری در جهت تعالی توان دفاعی و اقتدار فزاینده نظام اسلامی برداشته شود.
دوام توفیق و سربلندی جنابعالی در این مسئولیت سترگ، در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) را از خدای قادر متعال طلب میکنم.»