پیام تبریک فرمانده کل سپاه امیر سرتیپ حیدری

متن کامل پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ کیومرث حیدری

سلام علیکم؛

حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت "جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح"، که بیانگر تعهد، شایستگی و تجارب ارزندهٔ آن برادر عزیز برای نقش آفرینی در این سنگر خطیر است، راه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اینجانب، بر آمادگی کامل و همه‌جانبهٔ سپاه در جهت همکاری، همراهی، هماهنگی و حمایت همه جانبه از جنابعالی، ریاست محترم و مجموعهٔ ستاد کل، در راستای تحقق انتظارات مندرج در حکم معظم له– از جمله کمک به ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، تقویت بنیهٔ معنوی و روحیهٔ جهادی، توجه به نیازهای معیشتی نیروها و... – تأکید می‌نمایم.

امید است با همدلی و هماهنگی راهبردی، در مجموعه نیروهای مسلح مقتدر کشور گام‌های مؤثری در جهت تعالی توان دفاعی و اقتدار فزاینده نظام اسلامی برداشته شود.

دوام توفیق و سربلندی جنابعالی در این مسئولیت سترگ، در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از خدای قادر متعال طلب می‌کنم.»