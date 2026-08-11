تبریک فرمانده ارتش به رئیس و جانشین ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان و مسئولان جدید سپاه
فرمانده کل ارتش در پیامهای جداگانهای انتصاب رییس و جانشین ستاد نیروهای مسلح و نیز فرمانده کل سپاه و دیگر فرماندهان و مسئولان این نهاد انقلابی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سوی فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) را تبریک گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
همرزمان ارجمند؛
سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح
و امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین محترم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
انتصاب شایسته آن جنابان به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به موجب احکام فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
بیتردید، این انتصابات که در مقطعی حساس و سرنوشتساز صورت گرفته است، بیانگر اعتماد فرماندهی معظم کل قوا به آن دو برادر گرانقدر و مؤید شایستگیهای برجسته تان برای پذیرش مسئولیتهای خطیر در نیروهای مسلح است.
اینجانب، این انتصابات را که در مسیر صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی است، به شما همرزمان عزیز تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق سربازی شما را، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی مسئلت دارم.»
فرمانده کل ارتش همچنین در پیامی انتصاب فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی دریایی سپاه و رییس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
به گزارش ایسنا، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با صدور پیامی، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی را به سمت فرماندهی کل سپاه، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه و حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب را به عنوان رییس سازمان بسیج مستضعفین از سوی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) تبریک گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
برادران ارجمند؛
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب
انتصاب شایسته جنابان عالی را به سمتهای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را که از سوی فرماندهی معظم کل قوا صورت گرفته است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید این انتصابات، با توجه به تجارب ارزشمند، تعهد، شایستگی، توانمندیهای مدیریتی و فرماندهی و شناخت عمیق آن برادران عزیز از عرصههای دفاعی، امنیتی و راهبردی کشور، میتواند منشأ تقویت بیش از پیش انسجام، هماهنگی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد.
اینجانب، ضمن تبریک مجدد این مسئولیتهای خطیر، برای همرزمان عزیز در انجام مأموریتهای مهم و راهبردی واگذار شده، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و استمرار خدمت خالصانه به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.امید است با تکیه بر تجارب ارزشمند و ظرفیتهای کمنظیر نیروهای مسلح و در پرتو هماهنگی و همافزایی ارتش و سپاه، شاهد تحکیم هرچه بیشتر اقتدار دفاعی، بازدارندگی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران باشیم.»