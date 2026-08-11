پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی انتصاب سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی را به سمت «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» تبریک گفت و بر آمادگی کامل و همه‌جانبه‌ی سپاه در جهت همکاری، هم افزایی و تعامل سازنده با ایشان و مجموعه‌ی ستاد کل، در راستای تحقق تدابیر فرماندهی کل قوا و ارتقاء آمادگی‌های دفاعی و امنیتی کشور، تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی،

سلام علیکم؛

حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، که بیانگر تعهد شایستگی و توانمندی‌های ممتاز و کم نظیر علمی و عملی و میدانی آن برادر عزیز به ویژه در عرصه دفاعی و امنیتی است، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اینجانب، با درک عمیق از جایگاه راهبردی ستاد کل در هماهنگی، برنامه‌ریزی و پشتیبانی از تمامی نیروهای مسلح، بر آمادگی کامل و همه‌جانبه‌ی سپاه در جهت همکاری، هم افزایی و تعامل سازنده با جنابعالی و مجموعه‌ی ستاد کل، در راستای تحقق تدابیر فرماندهی کل قوا و ارتقاء آمادگی‌های دفاعی و امنیتی کشور، تأکید می‌نمایم.

سپاه مقتدر مردمی، خود را متعهد و مهیا می‌داند در کنار ستاد کل، برای تحقق مطالبات و انتظارات معظم له که در حکم آن برادر گرانمایه مورد تاکید قرار گرفته است از هیچ تلاش و همراهی دریغ نکند و الگوی پایداری در برابر استکبار صهیونی - آمریکایی، و تحقق شعار «ایران قوی و متحد» را نصب العین خود قرار دهد.

دوام توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی و سایر ارکان و مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از ذات اقدس ربوبی طلب می‌کنم. »

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