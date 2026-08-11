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غرب آسیا حیاط خلوت غرب نیست

غرب آسیا حیاط خلوت غرب نیست
کد خبر : 1825020
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مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تصریح کرد: غرب آسیا، نه حیاط خلوت غرب است و نه میدان نفوذ هیچ قدرت دیگر.

 

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

در شب رحلت پیامبر رحمت (ص) خواستار رفع محاصره ۱۱ ساله رکن جنوبی جبهه مقاومت، یمن عزیز و برادران مومن و غیور انصارالله هستیم که با ایمان و اعتقاد راستین از امت اسلامی و غزه مظلوم دفاع کردند.

 آسیب به آنان، آسیب بر امت اسلامی است. «غرب آسیا، نه حیاط خلوت غرب است و نه میدان نفوذ هیچ قدرت دیگر» عربستان نیز شایسته است به جای ادامه فشار بر یمن، از فلسطین و آرمان قدس دفاع کند و از سیاست‌های پرهزینه و غیرعاقلانه امریکا عبرت بگیرد.

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