غرب آسیا حیاط خلوت غرب نیست

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

در شب رحلت پیامبر رحمت (ص) خواستار رفع محاصره ۱۱ ساله رکن جنوبی جبهه مقاومت، یمن عزیز و برادران مومن و غیور انصارالله هستیم که با ایمان و اعتقاد راستین از امت اسلامی و غزه مظلوم دفاع کردند.

آسیب به آنان، آسیب بر امت اسلامی است. «غرب آسیا، نه حیاط خلوت غرب است و نه میدان نفوذ هیچ قدرت دیگر» عربستان نیز شایسته است به جای ادامه فشار بر یمن، از فلسطین و آرمان قدس دفاع کند و از سیاست‌های پرهزینه و غیرعاقلانه امریکا عبرت بگیرد.