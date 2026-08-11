بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

با سلام و آرزوی توفیق

انتصاب جنابعالی را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور، صمیمانه تبریک می‌گویم. این مسئولیت در شرایط امروز، نقشی تعیین‌کننده در هماهنگی نیروهای مسلح، تقویت بازدارندگی و صیانت از امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران دارد.

سال‌های همسنگری در هشت سال دفاع مقدس و تجربه آن روزهای دشوار، برای من یادآور اهمیت تصمیم، مسئولیت‌پذیری و انسجام در لحظات سرنوشت‌ساز است.

جنابعالی نیز از آن دوران تا امروز، در مسئولیت‌های مختلف دفاعی، امنیتی و فرماندهی، تجربه‌ای طولانی و نزدیک از میدان و سطوح عالی تصمیم‌گیری نیروهای مسلح داشته‌اید.

همچنین نقش و مسئولیت شما در دو جنگ اخیر بر این تجربه افزوده است؛ از مسئولیت‌های سنگین فرماندهی و هماهنگی در جنگ تحمیلی 12 روزه تا فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در مقطع جنگ رمضان. تجربه مستقیم این دو میدان دشوار، امروز می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای مسئولیتی باشد که در رأس ستاد کل نیروهای مسلح بر عهده گرفته‌اید.

اعتماد فرمانده معظم کل قوا به جنابعالی برای تصدی این جایگاه، در شرایطی صورت گرفته است که افزایش آمادگی دفاعی، تقویت بازدارندگی، انسجام و هماهنگی نیروهای مسلح و مواجهه هوشمندانه با تهدیدهای پیچیده، اهمیتی دوچندان یافته است.

امیدوارم در این دوره، تعامل و هم‌افزایی نیروهای مسلح با دولت و دیگر ارکان کشور نیز بیش از پیش در خدمت امنیت، ثبات و منافع ملی ایران قرار گیرد.

برای مردم گیلان نیز مایه مباهات است که فرزندی از این دیار، امروز چنین مسئولیت بزرگی در سطح ملی بر عهده دارد؛ افتخاری برای گیلان و ایران.

یاد و خاطره فرماندهان شهید نیروهای مسلح را گرامی می‌دارم و برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، در مسیر تقویت اقتدار و انسجام نیروهای مسلح، پاسداری از امنیت کشور و خدمت به ایران و مردم عزیزمان، آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

الیاس حضرتی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

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