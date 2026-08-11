سردار ابنالرضا:
زیر بار حرف زور نمیرویم
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت و گوی تلفنی با داتو سری محمد خالد نورالدین، وزیر دفاع مالزی، گفت: هزینه سنگینی برای استقلال ایران دادهایم و زیر بار حرف زور نمیرویم.
به گزارش ایلنا، در این گفتوگوی تلفنی، سردار سرتیپ ابنالرضا با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه جمهوری اسلامی ایران و مالزی، بر جایگاه ویژه این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا و جهان اسلام تأکید کرد و از مواضع دولت و ملت مالزی در قبال تحولات اخیر و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران و مالزی در جهان اسلام و مناطق غرب و شرق آسیا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و مالزی بهعنوان دو کشور برخوردار از ظرفیتهای قابل توجه در جهان اسلام و مناطق غرب و شرق آسیا، زمینههای گستردهای برای توسعه همکاریها در ابعاد مختلف، بهویژه در حوزههای دفاعی و امنیتی، دارند.
سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزههای مختلف، توسعه همکاریهای دفاعی، انتقال تجربیات و همکاریهای فناورانه را از زمینههای مناسب برای گسترش تعاملات دوجانبه عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری و دفاعی متعلق به جهان اسلام است، گفت: توانمندیهایی که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش و ظرفیتهای بومی به دست آورده است، متعلق به همه کشورهای دوست و برادر در جهان اسلام، از جمله مالزی است و آمادگی داریم تجربیات و ظرفیتهای خود را در چارچوب منافع متقابل با کشورهای دوست به اشتراک بگذاریم.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی و راهبردی دو کشور در مجاورت تنگههای مهم هرمز و مالاکا اظهار کرد: این موقعیت، ظرفیت ارزشمندی برای تبادل نظر، تجربه و همکاری در حوزه امنیت و ایمنی دریایی ایجاد کرده است و میتوان از این ظرفیت در جهت منافع مشترک دو کشور بهره گرفت.
سردار سرتیپ ابنالرضا با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری صلح و ثبات در منطقه بوده است، اما این صلح نباید به معنای پذیرش خواستههای نامشروع و تحمیل اراده طرف مقابل باشد. ملت ایران هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خود پرداخت کرده است و اجازه نخواهد داد دستاوردهای این مقاومت افتخار آمیز با فشار و حرف زور نادیده گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی و معضل امنیت منطقه، حضور و اقدامات رژیم صهیونیستی است، گفت: فتنه اصلی در منطقه و جهان اسلام، رژیم صهیونیستی است و تداوم جنایات و تجاوزات این رژیم، یکی از عوامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه به شمار میرود.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با اشاره به تجربه تحولات و درگیریهای اخیر در منطقه خاطرنشان کرد: این تحولات نشان داد حضور نیروهای خارجی و استقرار پایگاههای نظامی آنها در منطقه، نهتنها الزاماً به افزایش امنیت و ثبات منجر نمیشود، بلکه در شرایط بحران و جنگ میتواند موجب ابهام، سوءبرداشتهای امنیتی و در نهایت تشدید ناامنی و بیثباتی شود. از این منظر، تقویت سازوکارهای امنیتی بومی و همکاری میان کشورهای منطقه میتواند مبنای مطمئنتری برای ایجاد امنیت پایدار باشد.
در ادامه این گفتوگو، وزیر دفاع مالزی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت روابط دوجانبه تأکید کرد و گفت: مالزی اعتبار و ارزش زیادی برای روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران قائل است و آمادگی دارد همکاریهای دو کشور، بهویژه در حوزه دفاعی، از طریق گفتوگوی متقابل، آموزش و انتقال فناوری بیش از پیش گسترش یابد.
داتو سری محمد خالد نورالدین با اشاره به تحولات و جنگ اخیر اظهار کرد: ما و مردم جهان، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور را مشاهده کردیم و شاهد بودیم که ایران چگونه در برابر حملات، با قدرت و انسجام از خود دفاع کرد.
وی افزود: مالزی در کنار جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برقراری صلح و امنیت جهانی قرار دارد و بر توسعه همکاری میان دو کشور تأکید میکند.
وزیر دفاع مالزی همچنین با اشاره به ظرفیتهای دفاعی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای افزایش تعاملات و تبادل تجربیات دفاعی میان دو کشور تأکید کرد.
داتو سری محمد خالد نورالدین در ادامه، از جمهوری اسلامی ایران برای حضور و مشارکت در نمایشگاه دفاعی، دریایی و هوافضای مالزی در سال آینده دعوت کرد و اظهار داشت حضور ایران در این رویداد میتواند فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات دفاعی و تبادل تجربیات میان دو کشور فراهم کند.
وزیر دفاع مالزی همچنین آمادگی کشورش را برای بررسی چارچوب همکاری دفاعی میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی اعلام کرد.
سردار سرتیپ ابنالرضا در پایان، ضمن دعوت از وزیر دفاع مالزی برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد این گفتوگو زمینهساز فصل جدیدی در روابط دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و مالزی باشد.