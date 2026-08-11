بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

ملت غیور و سرافراز ایران

نخست لازم می‌دانم از حسن اعتماد و عنایت رهبر معظم و مقتدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، و نیز از حسن نظر ریاست محترم جمهور متواضعانه قدردانی کنم.

امروز جمهوری اسلامی ایران در یکی از مقاطع حساس و تعیین کننده تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ ملت ایران در یک قیام و انقلاب بزرگ برای احیای مجد و شکوه تاریخی خود به پا خاسته است.

در چنین شرایطی حقیر به عنوان سربازی کوچک این مسئولیت را امانتی سنگین در برابر ملت ایران، شهدای گرانقدر، نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاریخ ایران می‌دانم.

لازم است بار دیگر تاکید شود که جمهوری اسلامی ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع ملت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و در همین راستا تصمیمات در این حوزه باید قوی‌تر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و با تدبیر و شجاعت اتخاذ گردد.

هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست بلکه هدف آن است که ایران این مرحله را امن‌تر، منسجم‌تر، مقتدرتر و با ظرفیت‌های بیشتر برای پیشرفت و بالندگی پشت سر بگذارد.

بدیهی است نظام مقدس جمهوری اسلامی، امنیت ملی را جدا از آرامش، رفاه و معیشت مردم، ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی، قدرت دیپلماتیک و سرمایه اجتماعی کشور نمی‌داند؛ همه این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر، قدرت ملی ایران را شکل می‌دهند و باید در خدمت هدفی واحد یعنی صیانت از ایران، انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن و آینده‌ی شکوهمند ملت ایران باشد.

در عرصه خارجی نیز متناسب با رهنمودهای کلان رهبر معظم انقلاب، اصل بر تقویت توان بازدارندگی، مقاومت در برابر زورگویی دشمنان، پاسخ فوری و قاطع به هرگونه تجاوز، تامین حداکثری رفاه ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی، تعامل مقتدرانه و در عین حال، حفظ آمادگی کشور در برابر هرگونه تهدید خواهد بود.

به عنوان خادم ملت ایران و سرباز امامین انقلاب و مقام معظم رهبری، اعتقاد راسخ دارم که امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت ملی و همبستگی مردم و مسئولان یک ضرورت راهبردی است. ایران برای عبور از این برهه افتخارآمیز تاریخی، بیش از هر چیز به اعتماد، تقویت انسجام و وحدت ملی و تدبیر نیاز دارد.

با توکل بر خداوند متعال و در ظل توجهات سرورمان حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و در پرتو هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و پشتیبانی رئیس جمهور گرانقدر و صدیق و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی و اتکا به ظرفیت‌های عظیم ملت ایران، تمام توان خود را در این مسیر به کار خواهم گرفت تا ایران، بیش از گذشته، عاملی برای ثبات، اقتدار و اطمینان و آرامش در منطقه باقی بماند.

با آرزوی سرافرازی روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران

محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی