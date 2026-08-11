خدمت رسانی موکب بنیاد تعاون آجا در مسیر زائرین پیاده آستان قدس رضوی (ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ آذریان، مدیر بنیاد تعاون آجا در شمال شرق کشور، ضمن تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر در تشریح خدمات موکب بنیاد تعاون ارتش به زائرین پیاده حضرت رضا(ع) خاطر‌نشان کرد: این موکب از روز جمعه، با هدف خدمت رسانی به زائرین پیاده حضرت ثامن الحجج (ع) در شهرچناران استان خراسان رضوی که یکی از مسیرهای پرتردد زائرین است، برپا شده و خدمات مختلف ارائه خواهد کرد.

وی افزود: این موکب در مسیر زائرین شمال خراسان، استان خراسان شمالی و استان گلستان واقع شده و تاکنون بالغ بر ۵ هزار بطری آب معدنی، شربت خنک و وعده های غذایی گرم در ساعات صبحانه، نهار و شام در بین زائرین پیاده توزیع شده و از روز شهادت آقا علی بن موسی الرضا(ع) ادامه خواهد داشت.

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