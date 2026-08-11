بررسی ۷ سوال از وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس

به گزارش ایلنا، پس از گذشت ۵ ماه از جنگ تحمیلی سوم کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به اهمیت تامین امنیت و خودکفایی غذایی ۷ سوال نمایندگان مجلس را عصر سه شنبه از وزیر جهاد کشاورزی بررسی کرد.

این سوالات در حوزه‌های امنیت غذایی؛ تولید گوشت قرمز و مرغ؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛ خرید برنج؛ پرداخت مطالبات گندمکاران؛ حفاظت از منابع طبیعی، کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی و تامین سوخت و ماشین آلات کشاورزان بود که غلامرضا نوری به آنها پاسخ داد.

مهمترین خبر وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون کشاورزی این بود که کشور در تولید گوشت قرمز خود کفا شده است و با وجود شرایط خاص کنونی هم اکنون نیازی به وارادت ندارد.

او گفت: دولت درحال بررسی بازنگری در نحوه تامین سوخت کشاورزان و بازسازی ماشین آلات و ادوات کشاورزی است.

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