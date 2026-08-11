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در پیام تبریک به حجت‌الاسلام طائب مطرح شد

تأکید پزشکیان بر نقش بسیج در تقویت همبستگی اجتماعی

تأکید پزشکیان بر نقش بسیج در تقویت همبستگی اجتماعی
کد خبر : 1824984
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رئیس‌جمهوری با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نوشت: امیدوارم در تقویت همبستگی اجتماعی، خدمت به ملت بزرگ ایران و تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» مؤید و منصور باشید.

به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب

رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین

بسیج، شجره‌ طیبه، میراث گرانبهای امام خمینی (ره)، نهادی برخاسته از متن مردم، و جلوه‌ای از حضور داوطلبانه و مسئولانه آنان در عرصه‌های مختلف کشور است. از همین رو، مهم‌ترین ظرفیت این نهاد با توجه به تأکیدات گران‌سنگ رهبر شهید، سرمایه انسانی گسترده‌ای است که در میان جوانان، نخبگان، متخصصان و گروه‌های مختلف مردم وجود دارد.

امروز که کشور بیش از همیشه نیازمند همدلی، اعتماد متقابل و مشارکت همه مردم برای عبور از دشواری‌هاست، تقویت پیوند میان مردم و نهادهای خدمت‌گزار کشور اهمیتی دوچندان دارد. بهره‌گیری از ظرفیت بسیج برای خدمت‌رسانی، کمک به حل مسائل جامعه، میدان‌دادن به جوانان و استفاده از توان علمی و تخصصی آنان، می‌تواند این نهاد را بیش از پیش به سرمایه‌ای برای ایران و مردم تبدیل کند.

اینجانب ضمن تبریک مسئولیت جدید و گرامی‌داشت مقام والای شهید پرافتخار سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، امیدوارم با تکیه بر سرمایه عظیم مردمی و با توجه به نیازهای امروز و فردای کشور، در تقویت همبستگی اجتماعی، خدمت به ملت بزرگ ایران و تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» مؤید و منصور باشید. امید که در این مسیر خطیر، مشمول لطف و همراهی پروردگار متعال و توجهات امام عصر در سایه تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب باشید.»

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