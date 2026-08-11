در پیامی به دریادار عظمایی
پزشکیان: امروز مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه از حساسیت ویژه برخوردار است
رئیسجمهوری در پیامی به مناسبت انتصاب دریادار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: در شرایطی که تحولات منطقهای و بینالمللی، اهمیت آبراههای پیرامونی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است.
به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک مسعود پزشکیان به شرح زیر است:
«سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
امنیت مرزهای آبی کشور و صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران در دریا، بخشی مهم از منافع ملی و قدرت راهبردی کشور است. در شرایطی که تحولات منطقهای و بینالمللی، اهمیت آبراههای پیرامونی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده است، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است.
تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصههای مختلف این نیرو و شناخت نزدیک از الزامات حضور مقتدرانه و هوشمندانه در دریا، پشتوانهای مهم برای انجام این مأموریت است.
اینجانب ضمن تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطمینان دارم با تدابیر و تجارب ارزشمند شما، نیروی دریایی سپاه همچنان با فطانت و اقتدار، در پاسداری از مرزهای آبی و منافع ملی ایران نقشآفرین خواهد بود.
با گرامیداشت یاد و مقام شهید پرافتخار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، امیدوارم در سایه عنایات حق و توجهات حضرت ولی عصر، در تحقق منویات فرماندهی کل قوا و انجام مأموریتهای محوله پیروز و سربلند باشید.»