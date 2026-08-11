پیام تبریک سرپرست وزارت اطلاعات درپی انتصاب فرماندهان عالی نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، سرپرست وزارت اطلاعات در پیام‌های جداگانه‌ای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل و جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

سرپرست وزارت اطلاعات از آمادگی صمیمانه و تمام عیار این وزارتخانه برای تحقق محورهای بیان شده در احکام انتصاب خبر داد.

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