پیام تبریک سرپرست وزارت اطلاعات درپی انتصاب فرماندهان عالی نیروهای مسلح
سرپرست وزارت اطلاعات از آمادگی صمیمانه و تمام عیار این وزارتخانه برای تحقق محورهای بیان شده در احکام انتصاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرپرست وزارت اطلاعات در پیامهای جداگانهای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل و جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
سرپرست وزارت اطلاعات از آمادگی صمیمانه و تمام عیار این وزارتخانه برای تحقق محورهای بیان شده در احکام انتصاب خبر داد.