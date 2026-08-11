خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک سرپرست وزارت اطلاعات درپی انتصاب فرماندهان عالی نیروهای مسلح

پیام تبریک سرپرست وزارت اطلاعات درپی انتصاب فرماندهان عالی نیروهای مسلح
کد خبر : 1824972
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست وزارت اطلاعات از آمادگی صمیمانه و تمام عیار این وزارتخانه برای تحقق محورهای بیان شده در احکام انتصاب خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرپرست وزارت اطلاعات در پیام‌های جداگانه‌ای انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل و جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

سرپرست وزارت اطلاعات از آمادگی صمیمانه و تمام عیار این وزارتخانه برای تحقق محورهای بیان شده در احکام انتصاب خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر