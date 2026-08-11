به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در همایش بزرگداشت روز ملی دریای خزر اظهار داشت: ۲۳ سال پیش در چنین روزی ۵ کشور ساحلی دریای خزر در تهران کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران را به امضا رساندند و ۲۰ سال از اجرای آن می‌گذرد.

وی خاطرنشان کرد: دریای خزر برای ایران و کشورهای ساحلی آن همواره فراتر از یک پهنه آبی بوده است؛ خزر در طول تاریخ بخشی از جغرافیا هویت و مناسبات ملت‌های پیرامون خود بوده و در شکل‌گیری روابط میان جوامع این منطقه نقش داشته است.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن، بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی و راهبردی دریای خزر را بیش از پیش آشکار کرد و جایگاه این پهنه آبی را در محاسبات راهبردی کشورهای ساحلی و مناسبات منطقه‌ای برجسته ساخت.

وی با بیان اینکه کشورهای ساحلی خزر بیش از هر کشور دیگری از تحولات این دریا تأثیر می‌پذیرند و طبیعی است که مسئولیت اصلی در قبال امنیت، ثبات و آینده آن بر عهده آن‌ها باشد، گفت: امنیت خزر بیش از هر چیز یک مسئولیت منطقه‌ای و درون‌زا است و باید توسط کشورهای ساحلی و از طریق سازوکارهای مورد توافق آن‌ها تأمین و حفظ شود. امنیت حوزه خزر و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ساحلی است.

حفاظت از محیط‌زیست خزر صرفا یک دغدغه محیط‌زیستی نیست

غریب آبادی با اشاره به اینکه خزر حوزه‌ای است که علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها همچنان امکان گفت‌وگو و همکاری را میان ۵ کشور ساحلی حفظ می‌کند، اظهار داشت: به اعتقاد ما، خزر ظرفیت دارد که در کنار سایر ابعاد روابط ۵ کشور به یکی از عرصه‌های اعتمادسازی و همکاری منطقه‌ای تبدیل شود.

وی افزود: در میان این مجموعه مولفه‌ها، حفاظت از محیط‌زیست خزر جایگاه ویژه‌ای دارد. حفاظت از محیط‌زیست خزر صرفا یک دغدغه محیط‌زیستی نیست. اگر قرار است خزر همچنان پهنه‌ای زنده، قابل بهره‌برداری و برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و راهبردی باقی بماند، حفاظت از محیط زیست آن یک ضرورت اساسی است.

این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: تضعیف اکوسیستم خزر، کاهش منابع زنده، آلودگی، تغییرات اقلیمی و کاهش سطح آب می‌تواند به‌طور مستقیم بر زندگی جوامع ساحلی، فعالیت‌های اقتصادی، شیلات، حمل‌ونقل، بنادر و زیرساخت‌های ساحلی اثر بگذارد.

هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران اول مهر برگزار می‌شود

غریب آبادی در ادامه اعلام کرد: با موافقت کشورهای ساحلی، زمینه برای برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران در شهر تهران فراهم شده و ان‌شاءالله در تاریخ اول مهر این اجلاس را با حضور مقامات عالی‌رتبه پنج کشور ساحلی برگزار خواهیم کرد. با توجه به زمان محدود تا برگزاری نشست، ضروری است از هم‌اکنون تمامی کشورهای ساحلی هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه شایسته‌تر این اجلاس به عمل آورند.

وی افزود: حضور کشورهای ساحلی در تهران می‌تواند فرصتی برای گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه مشترک، تقویت تماس‌های دوجانبه و چندجانبه، تبادل دیدگاه‌ها و ایجاد زمینه برای تعامل سازنده‌تر در آینده باشد. باید از این حضور برای تقویت دیپلماسی خزر استفاده کنیم.