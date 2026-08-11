تبریک پزشکیان به فرماندهان جدید؛ تأکید بر هماهنگی برای امنیت ملی
مسعود پزشکیان با صدور پیامهایی جداگانه، انتصابات جدید در عالیترین سطوح نیروهای مسلح را تبریک گفت و با اشاره به رویکرد «دولت وفاق ملی»، نیروهای مسلح را از ارکان اصلی استقلال و امنیت کشور خواند و بر همافزایی همه بخشهای نظام تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در پیامهای جداگانه انتصاب سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین آقای حسین طائب به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا را تبریک گفت.
آقای پزشکیان در این پیامها با تصریح بر اینکه دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور میداند بر ضرورت همافزایی و هماهنگی همه بخشهای نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید کرد.