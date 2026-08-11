معاون اول قوه قضاییه در پیامهایی جداگانه انتصاب فرماندهان عالیرتبه در نیروهای مسلح را تبریک گفت
معاون اول قوه قضاییه طی پیامهای جداگانهای انتصاب فرماندهان و مدیران عالیرتبه نیروهای مسلح را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در پیامهایی جداگانه انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر احمد وحیدی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین و سردار عظمایی به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
پیام تبریک معاون اول قوه قضاییه خطاب به سردار سرلشکر پاسدار رضایی
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی طی پیامی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک عرض میکنم. بیتردید سوابق درخشان و ارزشمند جنابعالی در عرصههای مختلف دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، برخورداری از تجارب راهبردی و مدیریتی و حضور مؤثر در عرصههای حساس کشور، سرمایهای گرانقدر برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی خواهد بود.
امید است با اتکال به عنایات الهی و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، در این مسئولیت مهم، منشأ خیر و برکات فراوان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران باشید و در مسیر صیانت از امنیت ملی، منافع و مصالح کشور، بیش از پیش موفق و مؤید باشید. از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم.
پیام تبریک معاون اول قوه قضاییه خطاب به سرلشکر وحیدی
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی طی پیامی انتصاب سرلشکر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
انتصاب شایسته جنابعالی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم. بیتردید انتخاب جنابعالی، با توجه به سوابق ارزشمند و طولانی در عرصههای دفاعی، امنیتی و مدیریتی و تجارب گرانسنگ حاصل از سالها مجاهدت و خدمت در صفوف نیروهای مسلح، پشتوانهای مؤثر برای تداوم مسیر پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقویت هرچه بیشتر توان بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای حضرتعالی در این مسئولیت خطیر و راهبردی، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی مسئلت دارم و امیدوارم با عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، در خدمت به اسلام، انقلاب و ملت شریف ایران موفق و مؤید باشید.
پیام معاون اول قوه قضاییه خطاب به سردار ایزدی
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی طی پیامی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محمدرضا ایزدی به سمت «جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را تبریک گفت.
در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار محمدرضا ایزدی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را صمیمانه تبریک عرض میکنم.امید است در این جایگاه خطیر، با اتکال به خداوند متعال و در پرتو تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، در تقویت توان بازدارندگی، ارتقای آمادگیهای دفاعی و صیانت از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منشأ خدمات و برکات روزافزون باشید.
از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی توفیق روزافزون، عزت و سربلندی در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت دارم.
پیام معاون اول قوه قضاییه خطاب به سرلشکر عبداللهی
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پیامی انتصاب سرلشکر خلبان علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت.
در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی
انتصاب شایسته جنابعالی به «ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» را صمیمانه تبریک عرض میکنم. ستاد کل نیروهای مسلح، بهعنوان عالیترین نهاد هماهنگکننده و راهبردی نیروهای مسلح، نقشی اساسی در تقویت بنیه دفاعی، ارتقای توان بازدارندگی، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان نیروهای مسلح و صیانت از امنیت و اقتدار ملی بر عهده دارد.
بیتردید سوابق ارزشمند، تجارب گرانسنگ و سالها خدمت و مجاهدت جنابعالی در عرصههای دفاعی و مدیریتی، پشتوانهای مؤثر برای ایفای موفق این مسئولیت خطیر خواهد بود.
امید است در این جایگاه مهم، با اتکال به خداوند متعال و در پرتو تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، در مسیر ارتقای آمادگیهای دفاعی، تحکیم قدرت بازدارندگی و صیانت از امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.
از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی در این مسئولیت راهبردی، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و برای نیروهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، اقتدار و سرافرازی مسئلت دارم.
پیام معاون اول قوه قضاییه خطاب به حجتالاسلام والمسلمین طائب
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پیامی انتصاب حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب
انتصاب جنابعالی به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم. بسیج مستضعفین، شجره طیبهای است که با الهام از اندیشه و تدبیر حضرت امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) شکل گرفت و در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور آگاهانه و مؤمنانه اقشار مختلف مردم، همواره در عرصههای دفاع از کشور، تأمین امنیت، خدمترسانی و محرومیتزدایی و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی نقشآفرین بوده است.
بیتردید سوابق ارزشمند و تجارب مدیریتی و انقلابی جنابعالی، پشتوانهای مؤثر برای تقویت ظرفیتهای عظیم و مردمی بسیج و تحقق مأموریتهای این نهاد پرافتخار خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت مهم و خطیر، تحت رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، در مسیر خدمت به مردم عزیز و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.