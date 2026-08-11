احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب اصفهان
احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترلشده در محدوده جنوب اصفهان برای امروز نوزدهم مرداد ماه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد امروز سهشنبه ۲۰ مردادماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده صفه، بهارستان و مناطق اطراف وجود دارد.
بر اساس این اطلاعیه، این انفجارها بهصورت کنترلشده و در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام میشود.
روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در این اطلاعیه تأکید کرده است که اجرای این عملیات از پیش برنامهریزی شده و جای هیچگونه نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.