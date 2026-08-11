تبریک موحدی کرمانی به محسن رضایی

به گزارش ایلنا، متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی میرقائد (زیدعزه)

سلام علیکم

خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحمل بار امانت‌های خطیر ملی، توفیقی است که جز به مدد ایمان راسخ، بصیرت نافذ و روحیه مجاهدت و ایثار میسّر نمی‌گردد. سوابق درخشان، تجارب گرانقدر و مجاهدت‌های مستمر جنابعالی در عرصه‌های گوناگون مدیریتی، دفاعی و راهبردی، برگ‌هایی ارزشمند از کارنامه خدمت به اسلام، انقلاب و میهن اسلامی است ودر مقاطع خطیر و پیچ‌های سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر، آنجا که کیان و امنیت امت اسلامی در معرض آزمون‌های دشوار قرار گرفت، حضور متعهدانه و فداکارانه حضرت‌عالی، به‌ویژه در جریان ۸ سال دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و پس از آن به جنگ رمضان، جلوه‌ای از استقامت، تدبیر، مجاهدت و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بود؛ مجاهدتی که در کنار دانش راهبردی و اندوخته سالیان متمادی، سرمایه‌ای گرانبها برای صیانت از مصالح عالیه کشور به شمار می‌آید.

اینک بر خود وظیفه می‌دانم، مراتب تشکر و قدردانی را به پاس این مساعی مشفقانه و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) جهت انتصاب آنجناب به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی را داشته باشم و همچنین این انتصاب را محضر مبارک جنابعالی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال دوام عزت، مزید توفیقات و حسن عاقبت بخیریتان را مسئلت مینمایم. امید است در امتداد این طریق نورانی، همواره مشمول عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) بوده و در ظلّ توجهات آن وجود مقدس و زیر سایه حضرت ولی‌عصر (عج) و در زعامت امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، منشأ خیرات و برکات فزون‌تر برای اسلام، انقلاب و ایران اسلامی باشید.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری

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