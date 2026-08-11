پیام تبریک رئیس ستادکل نیروهای مسلح به فرماندهان تازه منصوب
سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی انتصاب فرمانده کل سپاه، جانشین فرمانده کل سپاه، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده نیروی دریایی سپاه را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیامها به شرح ذیل است:
پیام تبریک سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب فرمانده کل سپاه
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
سلام علیکم
حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در اعطای درجه سرلشکری و انتصاب جنابعالی به سمت "فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که بیانگر لیاقت، شایستگی و توانمندیهای سرشار و ممتاز آن برادر گرانقدر است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم..
بیشک، این رخداد مبارک، گامی راهبردی در مسیر تحکیم امنیت پایدار و تعالی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
اینجانب ضمن ارج نهادن به مجاهدتهای بیوقفه و تاریخساز سپاه در عرصههای متعدد پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزههای دفاعی، امنیتی و محرومیتزدایی، بر آمادگی کامل و همهجانبه ستاد کل نیروهای مسلح در حمایت، همراهی و پشتیبانی راهبردی از آن نهاد انقلابی و مردمی تأکید مینمایم.
ستادکل نیروهای مسلح، با درک عمیق از مأموریتهای خطیر و متکثر سپاه مقتدر مردمی و بسیج مستضعفین، مصمم است ظرفیتهای خود در دستیابی به:
۱. ارتقاء توانمندیهای دفاعی و امنیتی سپاه، متناسب با تهدیدات نوین و پیچیده منطقهای و فرامنطقهای؛
۲. روزآمدسازی تجهیزات، سامانهها و ساختارهای عملیاتی بر اساس فناوریهای پیشرفته و نیازهای میدانی؛
۳. تأمین کامل و بهموقع نیازمندیهای مأموریتی در حوزههای موشکی، پهپادی، دریایی، زمینی، فضای سایبری و جنگهای نامتقارن؛
۴. تقویت هماهنگی بین نیرویی برای بهرهوری حداکثری از توان دفاعی کشور؛
۵. توانمندسازی بسیج مستضعفین به عنوان ذخیرهگاه عظیم مردمی و بازوی توانمند انقلاب در تمامی صحنهها.
را با تعمیق همدلی، وحدت رویه و هماهنگی راهبردی موجود در نیروهای مسلح کشور، برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان، برخط و اقتدار بازدارنده و سد مستحکم و نفوذناپذیر ایران اسلامی برابر آنان را بیش از پیش تقویت نماید.
دوام توفیق و سربلندی آن سردار عالیقدر و آحاد فرماندهان، مسئولان و کارکنان شجاع و سلحشور سپاه انقلابی، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) را از خداوند متعال طلب میکنم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
مرداد ۱۴۰۵
پیام تبریک سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب رئیس سازمان بسیج مستضعفین
حضرت حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب
سلام علیکم
حسن اعتماد فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در انتصاب شایسته جنابعالی به سمت "رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که بیانگر تعهد، لیاقت، شایستگی و توانمندیهای تجربه شده آن برادر عزیز است، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
اینجانب به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، آمادگی کامل و همهجانبه این ستاد در جهت حمایت، همراهی و پشتیبانی جامع از سازمان بسیج و مجموعه عظیم بسیجیان مخلص و دریادل، در راستای تحقق مطالبات اساسی حکم انتصاب از جمله تعمیق فرهنگ بسیج و مقاومت با شعار «هر ایرانی، یک بسیجی»، تقویت شبکه اطلاعات مردمی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و بصیرتافزایی، گسترش گروههای جهادی با محوریت مسجد، تعامل سازنده با نهادها، و ترویج الگوی مقاومت در جهان را اعلام مینمایم.
امید که با همدلی و هماهنگی راهبردی موجود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای موجود نزد ملت مبعوث شده و انقلابی تداوم گامهای مؤثر و افتخارآمیز برای ساخت ایران قوی تر، متحدتر و سربلندتر از گذشته را شاهد باشیم.
دوام توفیق و سربلندی جنابعالی و آحاد فرماندهان مسئولان و کارکنان آن سازمان و بسیجیان سلحشور، بصیر و زمان شناس، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) را از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
مرداد ۱۴۰۵
پیام تبریک سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب فرمانده نیروی دریایی سپاه
برادر ارجمند سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
سلام علیکم
حسن اعتماد فرمانده معظم کل قوا (مدظله¬العالی) در انتصاب شایسته جنابعالی به سمت "فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که نشانگر تعهد، لیاقت، شایستگی و توانمندیهای سرشار مدیریتی، فرماندهی و عملیاتی آن برادر گرانقدر برای نقش آفرینی در این سنگر خطیر دارد، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
اینجانب به عنوان "رئیس ستاد کل نیروهای مسلح"، بر آمادگی کامل و همهجانبه ستاد کل در جهت حمایت، هم¬افزایی و پشتیبانی جامع از مجموعه مقتدر و افتخارآفرین نیروی دریایی سپاه، در راستای تحقق انتظارات مندرج در حکم معظم¬له از جمله ارتقاء آموزش، مهارتها و تجهیزات دریایی، اشراف اطلاعاتی و رشد آمادگی رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، توجه به نیازهای معیشتی و تعامل اثربخش و همافزا با نیروی دریایی ارتش، بسیج و سایر بخشهای ذیربط برای تحقق نیروی دریایی تراز انقلاب اسلامی تأکید مینمایم.
امید است با همدلی و هماهنگی راهبردی، گامهای مؤثری در تثبیت، تحکیم و توسعه اقتدار دریایی، امنیت پایدار منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و صیانت از انقلاب و مصالح و منافع ایران اسلامی در پهنه دریا و آبهای سرزمینی و فرادست برداشته شود.
از خداوند برای جنابعالی توفیق و سربلندی در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) مسئلت دارم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
مرداد ۱۴۰۵
پیام تبریک سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب جانشین فرمانده کل سپاه
برادر مجاهد سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
سلام علیکم
حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در انتصاب شایسته جنابعالی به سمت "جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که بیانگر تعهد، لیاقت، توانمندیها و شایستگیهای آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بی تردید تجارب ارزشمند آن برادر گرانقدر و پیشکسوت عرصههای جهاد و شهادت در عرصههای دفاعی، مدیریتی و راهبردی پشتوانه مستحکمی برای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری برای «ایفای نقش جهادی در ارتقاء سطح آمادگیهای سازمانی، با تقسیم نقش و مأموریت در راستای تدابیر فرمانده کل سپاه» است.
اینجانب با اطمینان از همدلی، وحدت رویه و هماهنگی راهبردی میان ستاد کل و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یاری بخشی و همراهی صادقانه و مقتدرانه جنابعالی با فرمانده محترم کل سپاه؛ به فضل الهی تحقق گامهای استوارتر برای تضمین فلسفه وجودی و مأموریتهای ذاتی این نهاد انقلابی در راستای تعالی توان دفاعی، افزایش اقتدار بازدارنده و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی را قطعی و مسلم میدانم.
از درگاه خداوند متعال، برای آن سردار عالیقدر توفیق روزافزون، سلامتی، طول عمر با برکت و سربلندی در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی)، مسئلت مینمایم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
مرداد ۱۴۰۵