پیام تبریک آقاجانپور در پی انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پیامی انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با حکم ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی ) فرماندهان عالی نیروهای مسلح منصوب گردیدند.

عزیزان بزرگواری که هر کدام سوابق بسیار درخشانی را در دفاع از اسلام و قرآن و ایران دارند و در آزمون های مختلف، بویژه در دفاع مقدس، جنگ های ۱۲ روزه و چهل روزه در مقابله با متجاوزان مردانه ایستادگی کردند.

این جانب بواسطه ی توفیق حضور چهل ساله ام در نیروهای مسلح، این عزیزان را می شناسم، و به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تبعیت کامل از اوامر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای، با اقتدار و با صلابت در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و اربابان نظام سلطه مقاومت و ایستادگی می نماید و پوزه ی دشمنان و زورگویان و متجاوزان را به خاک مذلت می مالد و ذره ای از حقوق حقه ی ملت ایران چشم پوشی نمی کند.

سیدضیاءالدین آقاجان پور

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح