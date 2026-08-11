پیام تبریک سرپرست وزارت دفاع در پی انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح
سرپرست وزارت دفاع در پیام های جداگانه انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سرداران و امیران شهید نیروهای مسلح، انتصاب فرماندهان جدید ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین و نیروی دریایی سپاه پاسداران را تبریک گفت.
متن این پیام ها به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
این انتخاب، پشتوانه سالها مجاهدت و خدمت مؤثر جنابعالی در نیروهای مسلح و بهویژه تجربه ارزشمندتان در فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) است؛ جایگاهی که در مقاطع حساس، مسئولیت هدایت و هماهنگی بخش مهمی از ظرفیت دفاعی کشور را بر عهده داشته است.
شناخت عمیق جنابعالی از میدان، اشراف بر ظرفیتها و توانمندیهای نیروهای مسلح و تجربه مدیریت و هماهنگی در سطوح راهبردی، توشهای گرانبها برای مسئولیت جدید خواهد بود؛ مسئولیتی که در آن، هماهنگی، همافزایی و به میدان آوردن همه ظرفیتهای دفاعی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
این مسئولیت در حالی بر عهده جنابعالی قرار گرفته است که یاد و نام روسای شهید ستاد کل نیروهای مسلح شهیدان سردار سپهبد محمد باقری و امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان به شهادت رسید، همچنان در حافظه نیروهای مسلح و ملت ایران ماندگار است. بیتردید، ادامه راه فرماندهان شهید، مسئولیتی سنگین و در عین حال افتخاری بزرگ برای فرماندهان و مدیران امروز نیروهای مسلح است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همچون گذشته، خود را در کنار ستاد کل نیروهای مسلح و همه نیروهای مدافع ایران اسلامی میداند و آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت گسترده صنعت دفاعی، دانشمندان، متخصصان و مجموعههای تحقیقاتی و تولیدی کشور، در مسیر تقویت توان دفاعی، تأمین نیازهای نیروهای مسلح و تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، همکاری و پشتیبانی همهجانبه داشته باشد.
از درگاه خداوند متعال، با توسل به حضرت ولیعصر(عج) و به برکت خون مطهر شهدا، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق، عزت و سربلندی روزافزون و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سایه تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجبتی خامنه ای (مد ظله العالی) اقتدار و پیروزی مستمر مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
بیتردید، سوابق ارزشمند، تجربه گرانسنگ و سالها مجاهدت جنابعالی در عرصههای دفاعی، امنیتی و مدیریتی، پشتوانهای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی خواهد بود.
این انتصاب در مقطعی صورت میگیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان مجاهد و سرافراز خود، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی و محمد پاکپور را در جریان جنگ رمضان در راه دفاع از اسلام، ایران و امنیت ملت، تقدیم کرد. یاد و نام آن شهیدان والامقام و همه فرماندهان و رزمندگان شهید، چراغ راه ادامه این مسیر پرافتخار خواهد بود
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این مسیر، همچون گذشته خود را در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح میداند و آمادگی دارد با همه ظرفیتهای علمی، فناورانه، صنعتی و پشتیبانی خود، در تقویت توان دفاعی، تجهیزاتی و بازدارندگی کشور و تحقق مأموریتهای نیروهای مسلح نقشآفرینی و همکاری نماید.
از درگاه خداوند متعال، تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج) و با بهرهمندی از دعای خیر شهدا، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقتدار و سرافرازی روزافزون در سایه تدابیر و رهنمود های فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مد ظله العالی) مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، امیر سرتیپ کیومرث حیدری
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض میکنم
امروز بیش از هر زمان دیگری، بهرهگیری از همه ظرفیتهای دفاعی، علمی و فناورانه کشور ضرورتی راهبردی است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز آمادگی دارد همچون گذشته با تکیه بر ظرفیت صنعت دفاعی، دانشمندان و متخصصان کشور، در تأمین نیازمندیها و تقویت توان دفاعی نیروهای مسلح، در کنار ستاد کل و تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل آورد.
از درگاه خداوند متعال، با توسل به حضرت ولیعصر(عج) و به برکت خون مطهر شهدا، برای جنابعالی در این سنگر خطیر، توفیق، عزت و سربلندی روزافزون و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقتدار و پیروزی مستمر در سایه تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، حجتالاسلاموالمسلمین حسین طائب
انتصاب جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
تجربه ارزشمند جنابعالی در سالهای طولانی خدمت و مجاهدت در عرصههای مختلف، سرمایهای گرانبها برای پیشبرد مأموریتهای جدید بسیج و تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا خواهد بود؛ بهویژه در تعمیق فرهنگ مقاومت، تقویت آمادگیهای مردمپایه، بهرهگیری از فناوریهای نوین و گسترش خدمترسانی مؤثر به مردم.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همچون گذشته، بسیج را یکی از سرمایههای بزرگ دفاعی و اجتماعی کشور میداند و آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فناورانه، آموزشی و صنعتی خود، در مسیر تقویت توانمندیهای بسیج و پشتیبانی از مأموریتهای آن، همکاری و همراهی همهجانبه داشته باشد.
از درگاه خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج)، برای جنابعالی در این سنگر مهم و برای همه بسیجیان جانبرکف، توفیق، عزت و سربلندی روزافزون در سایه تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجبتی خامنه ای (مد ظله العالی)مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
این مسئولیت خطیر در شرایطی بر عهده جنابعالی قرار میگیرد که نیروی دریایی سپاه، در خط مقدم صیانت از امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز قرار دارد؛ پهنهای که امنیت و ثبات آن، نهتنها برای ایران اسلامی، بلکه برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت ویژهای دارد.
این مسئولیت پس از شهادت پرافتخار سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه، به جنابعالی سپرده شده است؛ فرماندهای مجاهد که سالها در راه دفاع از امنیت و منافع ایران اسلامی و تقویت توان دریایی کشور تلاش کرد و سرانجام در راه دفاع از میهن اسلامی مان به شهادت رسید. بیتردید، ادامه این مسیر پرافتخار، یاد و آرمان آن شهید والامقام را زنده نگاه خواهد داشت.
تجربه ارزشمند جنابعالی در سالهای خدمت و فرماندهی در نیروی دریایی سپاه، بهویژه شناخت عمیق از جغرافیای راهبردی خلیج فارس و اقتضائات دفاع از آبهای سرزمینی، پشتوانهای گرانبها برای پیشبرد مأموریتهای آن نیرو خواهد بود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همچون گذشته، خود را در کنار نیروی دریایی سپاه میداند و آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده صنعت دفاعی، دانشمندان و متخصصان کشور، در زمینه توسعه و تأمین تجهیزات و سامانههای دریایی، ارتقای توانمندیهای دریاپایه و پشتیبانی از نیازهای دفاعی آن نیرو، همکاری و همراهی همهجانبه داشته باشد.
از درگاه خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج)، برای جنابعالی در این سنگر مهم و راهبردی و برای همه رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه، توفیق، عزت، سربلندی و پیروزی روزافزون در سایه رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مد ظله العالی)مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
سالها مجاهدت و خدمت مؤثر جنابعالی در عرصههای مختلف دفاعی و فرماندهی، تجربهای ارزشمند و پشتوانهای گرانبها برای ایفای این مسئولیت مهم و خطیر است. بیتردید، حضور فرماندهانی با تجربه، روحیه جهادی و علمی و شناخت عمیق از اقتضائات میدان، سرمایهای ارزشمند برای تداوم مسیر پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از ارکان مهم قدرت، امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز خود را همراه و پشتیبان این نهاد انقلابی در مسیر تقویت توان دفاعی و تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح میداند و آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فناورانه و صنعتی کشور، در این مسیر همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل آورد.
از درگاه خداوند متعال، با توسل به حضرت ولیعصر(عج) و به برکت خون مطهر شهدا، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق، عزت و سربلندی روزافزون و برای فرماندهی و رزمندگان غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقتدار و پیروزی مستمر در سایه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ( مد ظله العالی) مسئلت دارم.
سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح