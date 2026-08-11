عراقچی:
در جنگ اخیر اخلاق، شرافت و عزت را بردیم/ کادر درمان حتی زیر شدیدترین بمباران اجازه تعطیلی بیمارستانها را نداد
وزیر امور خارجه، در نشست همکاری و همافزایی دیپلماسی و سلامت با تجلیل از شهدای جنگهای اخیر و کادر درمان، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر «قدرتی سرسخت و شکستناپذیر» را به جهان نشان داد و نیروهای مسلح کشور بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز و شکست دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نشست همکاری و همافزایی دیپلماسی و سلامت گفت: صحبت خود را با سلام به همه شهدای این مرز و بوم آغاز میکنم؛ بهویژه شهدای دو جنگ اخیر و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، شهید ما، و همه شهدا؛ از مدرسه میناب تا لامرد، تا ناو دنا، تا تکتک فرزندان این مرز و بوم که جان خود را فدای این خاک، استقلال و عزت ما کردند. بهویژه شهدای سلامت کشور.
وی افزود: پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانهایی که در این حملات وحشیانه جان خود را در راه درمان و سلامت بیماران و مجروحان نثار کردند و یک لحظه اجازه ندادند که بیمارستانها، کلینیکها و مراکز پزشکی و بهداشتی تعطیل شوند، حتی زیر شدیدترین بمباران.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: این جنگ اخیر، جنگ ۱۲ روزه و این جنگ چهلروزه، مثل جنگ هشتساله، واقعاً صحنههای بینظیری از فداکاری و رشادتی دارد که تکتک فرزندان این کشور نشان دادند.»
عراقچی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ما جانفشانی کردند و بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز و شکست دادند. این اصلاً شعار نیست؛ یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف میکند.
وی ادامه داد: در جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکستناپذیر است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: هیچکس فکر نمیکرد که ایران بتواند اینگونه در مقابل آمریکا، با همراهی رژیم صهیونیستی و حمایت بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر که همه میدانیم، مقاومت کند و سر خم نکند و نهایتاً دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد.
عراقچی همچنین گفت: در دیپلماسی هم ملت ایران نشان داد که از حقوق خود بهخوبی بلد است دفاع کند. این را هم از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که «شما هم جنگ را بردید، هم دیپلماسی را بردید.
وی تصریح کرد: بهنظر من نیز اخلاق، شرافت و عزت را بردیم و این نتیجه فداکاری و مقاومت همه مردم ماست، از جمله کادر پزشکی که صحنههایش را همه میدانند و دیدهاند، و امروز هم برخی از این صحنهها را شاهد بودید.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در وزارت امور خارجه یکی از مهم ترین کارهای ما کمک به سیستم درمان کشور است. همه نمایندگی های ما در خارج از کشور ماموریت دارند در حوزه دیپلماسی سلامت نهایت کمک را انجام دهند.در شرایط جنگ یکی از کارهای سخت ما با همکاری وزارت بهداشت تامین نیازهای کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و انتقال آنها به کشور بود.
وی گفت: فکر میکنم وزارت بهداشت عملکرد درخشانی داشت در اینکه در شرایط جنگی نیازهای کشور در حوزه درمان و پزشکی را تامین بکند تا کمبودی در این زمینه احساس نشود.