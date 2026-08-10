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نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید حوزه علمیه قم با وزیر امور خارجه

نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید حوزه علمیه قم با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1824674
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جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم با وزیر امور خارجه دیدار کردند.

به گزارش ایلنا  به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم که برای شرکت در «رویداد محرم و عاشورا در آیینه اسناد وزارت امور خارجه» در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی به تهران سفر کرده بودند، صبح روز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، با تشریح مناسبات نهاد دین و روحانیت با دولت در ساحت‌های مختلف، بر ضرورت شناخت دقیق طرفین از ظرفیت‌ها، انتظارات، مأموریت‌ها و محدودیت‌های یکدیگر تأکید کرد.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به وقوف همگان به حساسیت کار در عرصه دیپلماسی، از تلاش‌ها و اقدامات وزیر امور خارجه در صیانت از منافع ملی به‌خصوص در خلال جنگ‌های تحمیلی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود این تلاش‌ها در عرصه دیپلماسی با صبوری و دقت در راستای دفاع از منافع ملی تداوم یابد.

در این نشست، برخی از محققان و فضلای حوزه علمیه با طرح دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود برای تقویت تعامل و همکاری میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی در عرصه‌های پژوهشی و اندیشکده‌ای، از تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی وزارت امور خارجه در دفاع از حقوق ملت ایران تقدیر کردند.

وزیر امور خارجه با استقبال از تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی، این همکاری را در زمینه‌های پژوهشی و چالش‌های حقوق بشری مفید ارزیابی کرد و بر اهمیت استمرار مشورت‌ها و تعاملات میان وزارت امور خارجه و حوزه علمیه قم تأکید نمود.

عراقچی همچنین تصریح کرد: هرگونه تحرک و فعالیت در عرصه دیپلماسی مستظهر به قدرت و اقتدار میدانی است و ما موظف هستیم با ابزار دیپلماسی دستاوردهای میدان را تثبیت و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.

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