در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، با تشریح مناسبات نهاد دین و روحانیت با دولت در ساحت‌های مختلف، بر ضرورت شناخت دقیق طرفین از ظرفیت‌ها، انتظارات، مأموریت‌ها و محدودیت‌های یکدیگر تأکید کرد.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به وقوف همگان به حساسیت کار در عرصه دیپلماسی، از تلاش‌ها و اقدامات وزیر امور خارجه در صیانت از منافع ملی به‌خصوص در خلال جنگ‌های تحمیلی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود این تلاش‌ها در عرصه دیپلماسی با صبوری و دقت در راستای دفاع از منافع ملی تداوم یابد.

در این نشست، برخی از محققان و فضلای حوزه علمیه با طرح دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود برای تقویت تعامل و همکاری میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی در عرصه‌های پژوهشی و اندیشکده‌ای، از تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی وزارت امور خارجه در دفاع از حقوق ملت ایران تقدیر کردند.

وزیر امور خارجه با استقبال از تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی، این همکاری را در زمینه‌های پژوهشی و چالش‌های حقوق بشری مفید ارزیابی کرد و بر اهمیت استمرار مشورت‌ها و تعاملات میان وزارت امور خارجه و حوزه علمیه قم تأکید نمود.

عراقچی همچنین تصریح کرد: هرگونه تحرک و فعالیت در عرصه دیپلماسی مستظهر به قدرت و اقتدار میدانی است و ما موظف هستیم با ابزار دیپلماسی دستاوردهای میدان را تثبیت و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.