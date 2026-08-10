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پیام تبریک وزیر امور خارجه به 6 فرمانده عالی‌رتبه نیروهای مسلح

پیام تبریک وزیر امور خارجه به 6 فرمانده عالی‌رتبه نیروهای مسلح
کد خبر : 1824673
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وزیر امور خارجه در پیامی، انتصاب شش تن از فرماندهان عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین را تبریک گفت و با اشاره به اعتماد فرمانده معظم کل قوا به این فرماندهان، بر تداوم پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار ایران در سایه رهنمودهای رهبری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام سید عباس عراقچی به شرح ذیل است:

برادران محترم؛

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین

حسن اعتماد مقام معظم رهبری به یکایک شما برادران گرامی و اعطای مسئولیت‌های خطیر و پراهمیت به شما را صمیمانه تبریک می‌گویم؛ اعتمادی که حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه و خدمات ارزنده در راه دفاع از ایران اسلامی و پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز جلوه‌های روشنی از این سوابق ارزشمند، در ایستادگی و دفاع جانانه از ایران عزیز، به نمایش گذاشته شد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و استعانت از عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، در پرتو رهنمودها و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند و اندوخته‌های گران‌سنگ سال‌های خدمت، همچون گذشته در مسیر پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار ایران عزیز، موفق و سربلند باشید.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

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