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هشدار بقائی درباره پیامدهای اعتیاد بیمارگونه آمریکا به تحریم

هشدار بقائی درباره پیامدهای اعتیاد بیمارگونه آمریکا به تحریم
کد خبر : 1824671
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​سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به لفاظی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ضدایرانی گفت: خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی چنان خود را در این اعتیاد بیمارگونه مستهلک کنند که آخرین شانس‌های خروج کمتر تحقیرآمیز از بحران خودساخته را نابود کنند.

 

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به لفاظی وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از خفه‌کردن ایران با تحریم‌ و محاصره اقتصادی سخن گفته است، در شبکه ایکس نوشت:

" وزیر خزانه‌داری آمریکا به تلاش برای «خفه‌کردن» ایران با «تحریم‌های اقتصادی» بالیده است.

فارغ از ماهیت رقت‌انگیز چنین اظهاراتی، این نگاه گواهی روشن بر اعتیاد شدید به تحریم در سامانه حکمرانی آمریکا است. واشنگتن هرگاه خود را از پیشبرد دیپلماسی عاجز می‌بیند، به تحریم پناه می‌برد؛ و چون تحریم‌ها نتیجه‌ای نمی‌دهند، صرفاً دوز آن را بالاتر می‌برد.

این دیگر سیاست نیست؛ عادت است و خطرناک‌تر آنکه اعتیادی است که جایگزین تفکر و تعقل شده است.

ایران طی چند دهه نشان داده که با این لفاظی‌های نخ‌نما و فشارهای غیرانسانی خفه نخواهد شد؛ اما خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی چنان خود را در این اعتیاد بیمارگونه مستهلک کنند که آخرین شانس‌های خود را برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود آفریده‌اند، خفه کنند. "

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