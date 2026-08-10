تبریک قالیباف به سرلشکر عبداللهی
رئیس مجلس با تبریک انتصاب سرلشکر عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حضور موثر جنابعالی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جان بر کف ایران اسلامی، برگ زرینی در کارنامه شماست.
به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«برادر ارجمندم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی
سلام علیکم
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
بیتردید، قرار گرفتن در جایگاهی چنین خطیر و راهبردی، آن هم در امتداد مسیر فرماندهان بزرگی همچون سرلشکر شهید باقری و سرلشکر شهید موسوی که پیش از شما پرچمدار این سنگر بودهاند و جان خویش را در راه دفاع از اسلام، استقلال و سربلندی ایران عزیز تقدیم کردهاند، مسئولیتی سنگین و در عین حال پرافتخار است.
حضور موثر جنابعالی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جان بر کف ایران اسلامی، برگ زرینی در کارنامه شماست.
سوابق ارزنده، تجربه طولانی در عرصههای مختلف فرماندهی و مدیریتی، روحیه شجاعت، مسئولیتپذیری و شناخت عمیق جنابعالی از اقتضائات دفاعی و امنیتی کشور، پشتوانهای ارزشمند برای پذیرش این مأموریت بزرگ است. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به فرماندهانی نیاز دارند که در کنار اقتدار و صلابت، میدان را بهدرستی بشناسند و در لحظههای دشوار، مسئولیت تصمیمهای بزرگ را شجاعانه بر دوش بکشند.
امید آنکه به برکت خون شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جان برکف جنگ تحمیلی سوم و در پرتو هدایتهای رهبر معظم انقلاب، پرچم اقتدار و امنیت ایران عزیز، استوارتر از همیشه برافراشته بماند.
این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه نیروهای مسلح کشورمان را مسئلت دارم.»