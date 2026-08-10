عاشورا از یک رخداد تاریخی به یک پدیده تمدنی تبدیل شده است

وی افزود: بررسی دقیق مجموعه اسناد، تصاویر و آیین‌های به نمایش درآمده نشان می‌دهد که عاشورا به معنای واقعی کلمه از یک رخداد تاریخی عبور کرده و به یک پدیده تمدنی غنی از مفاهیم والا تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در لایه‌های عمیق‌تر این مستندات، تجلی عزت‌طلبی تمدنی ایران در تقابل با نظام سلطه و قدرت‌های استعماری به چشم می‌خورد.

عراقچی تصریح کرد: دیپلماسی ایران در این اسناد، یک دیپلماسی فرصت‌طلبانه، خشک و متصلب نیست، بلکه دیپلماسی انسان‌محوری است که از هر فرصتی برای تعالی ارزش‌های بشری استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، این اسناد تاریخ را از سطح تصمیم‌های رسمی به سطح تجربه انسانی نزدیک می‌کنند.

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه روزنه‌ای برای شناخت عمیق‌تر پیوند تاریخی ایرانیان با مکتب عاشورا و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی باشد.