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وزیر امور خارجه:

عاشورا از یک رخداد تاریخی به یک پدیده تمدنی تبدیل شده است

عاشورا از یک رخداد تاریخی به یک پدیده تمدنی تبدیل شده است
کد خبر : 1824650
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​وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری رویداد و نمایشگاه «محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت امور خارجه» تأکید کرد: قیام حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) فراتر از یک واقعه تاریخی، مکتبی انسان‌ساز، منشور عدالت‌طلبی و سند بنیادین مقاومت در برابر ظلم است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با اشاره به حضور و سخنرانی خود در آیین افتتاح رویداد و نمایشگاه «محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت امور خارجه» اظهار کرد: روز گذشته در این آیین تأکید کردم که قیام حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) فراتر از یک واقعه تاریخی، مکتبی انسان‌ساز، منشور عدالت‌طلبی و سند بنیادین مقاومت در برابر ظلم است.

وی افزود: بررسی دقیق مجموعه اسناد، تصاویر و آیین‌های به نمایش درآمده نشان می‌دهد که عاشورا به معنای واقعی کلمه از یک رخداد تاریخی عبور کرده و به یک پدیده تمدنی غنی از مفاهیم والا تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در لایه‌های عمیق‌تر این مستندات، تجلی عزت‌طلبی تمدنی ایران در تقابل با نظام سلطه و قدرت‌های استعماری به چشم می‌خورد.

عراقچی تصریح کرد: دیپلماسی ایران در این اسناد، یک دیپلماسی فرصت‌طلبانه، خشک و متصلب نیست، بلکه دیپلماسی انسان‌محوری است که از هر فرصتی برای تعالی ارزش‌های بشری استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، این اسناد تاریخ را از سطح تصمیم‌های رسمی به سطح تجربه انسانی نزدیک می‌کنند.

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه روزنه‌ای برای شناخت عمیق‌تر پیوند تاریخی ایرانیان با مکتب عاشورا و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی باشد.

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