به گزارش ایلنا، محمد قسیم عثمانی در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز خبرنگار به همه روشنگران عرصه اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون، موضوع قوانین پراکنده در حوزه‌های مالی و بودجه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بخشی از احکام و قوانین مرتبط با حوزه مالی و بودجه‌ای در قوانین مختلف از جمله قانون الحاق (۳) و الحاق (۴) پراکنده است؛ از این رو کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که این قوانین و احکام تجمیع شده و در نهایت یک قانون جامع و واحد در این زمینه تدوین و تصویب شود.

وی ادامه داد: مقرر شد این موضوع از هفته آینده در دستور کار کمیسیون قرار گیرد تا بتوانیم در آینده یک قانون واحد، جامع و منسجم در حوزه قوانین مالی و بودجه‌ای برای کل کشور داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع مبحث اصلاح بودجه اشاره کرد و گفت: مقرر شده است موضوع اصلاح بودجه نیز همزمان با ارائه گزارش نظارتی قانون برنامه در شهریورماه مطرح شود.