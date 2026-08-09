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رییس مجلس انتصاب محسن رضایی در شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت

رییس مجلس انتصاب محسن رضایی در شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت
کد خبر : 1824246
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محمدباقر قالیباف رییس مجلس انتصاب محسن رضایی در شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام به این شرح است؛

سردار رشید پاسدار

جناب آقای دکتر محسن رضایی

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان نماینده معظم له در شورای عالی امنیت ملی و نیز عهده دار شدن مسئولیت خطیر دبیری این شورا نشان از اعتماد رهبری حکیم انقلاب اسلامی و ریاست محترم جمهور است که سال ها مجاهدت در فرماندهی جنگ تحمیلی اول، حضور موثر در مسئولیت های مهم نظام اسلامی همچون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخلاص، تخصص و تعهد جنابعالی بی شک موجب واگذاری این مسئولیت ارزشمند شده است.

نظام اسلامی امروز در یکی از حساس ترین موقعیت‌های تاریخی خود قرار دارد و نقش بی‌بدیلی در امنیت و ثبات منطقه و جهان ایفا می کند. دنیا امروز فهمیده است ایران، تسلیم ناپذیر است و وحدت و انسجام ملی در همه عرصه های مردمی، نظامی و دیپلماسی تحت فرمان ولی امر مسلمین جهان و با پیوند ناگسستنی ملت مبعوث شده و ولایت، هر دشمنی را به زانو در می آورد.

اینجانب ضمن تبریک به آن سرباز مخلص امامین فقید و شهید انقلاب و رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله‌العالی، از خداوند سبحان دوام توفیق جنابعالی را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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