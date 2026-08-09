پیام مخبر در پی انتصاب محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبر انقلاب در شعام
محمد مخبر، مشاور رهبری در پیامی انتصاب محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورایعالی امنیت ملی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام مخبر بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی
انتصاب شایسته جنابعالی بهعنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورایعالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
شناخت عمیق جنابعالی از مسائل راهبردی کشور، تحولات منطقه و عرصه بینالملل و همچنین تجربه ارزشمندتان در عالیترین سطوح تصمیمگیری نظام، پشتوانهای مهم برای ایفای این مسئولیت خطیر و حساس خواهد بود.
امید است در پرتو الطاف الهی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همچون گذشته در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی، تقویت اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، موفق و مؤید باشید.