به گزارش ایلنا، متن پیام مخبر بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی

انتصاب شایسته جنابعالی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

شناخت عمیق جنابعالی از مسائل راهبردی کشور، تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل و همچنین تجربه ارزشمندتان در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام، پشتوانه‌ای مهم برای ایفای این مسئولیت خطیر و حساس خواهد بود.

امید است در پرتو الطاف الهی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همچون گذشته در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی، تقویت اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، موفق و مؤید باشید.

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