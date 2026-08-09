پیام تسلیت معاون اول رییسجمهور به سیدحسن خمینی
معاون اول رییس جمهور در پیام تسلیتی به آیتالله سیدحسن خمینی، درگذشت همسر آیتالله موسوی بجنوردی را ضایعهای جبرانناپذیر برای آن خاندان برشمرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای آیتالله سیدحسن خمینی
درگذشت بانوی مؤمنه و فاضله، مرحومه نساءالسادات آلیاسین، همسر مکرمه مرحوم آیتالله سیدمحمد موسوی بجنوردی و مادر همسر جنابعالی، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
این بانوی ارجمند که سالیان متمادی در کنار خانوادهای ریشهدار در علم، تقوا و خدمت به اسلام و انقلاب، با ایمان و فضیلت زیستند و منشأ خیر و برکت بودند، آثار نیک و خاطرات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.
بیتردید فقدان آن مرحومه برای خاندان محترم و بهویژه خانواده معزز جنابعالی، اندوهی بزرگ و ضایعهای جبرانناپذیر است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان، این مصیبت را تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فقیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان، صبر و شکیبایی و اجر فراوان مسئلت دارم.
امید است عنایات حضرت حق، تسلیبخش دلهای داغدار بازماندگان بوده و روح آن مرحومه با صالحان و نیکان محشور و همجوار رحمت واسعه الهی باشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور