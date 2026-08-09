بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای آیت‌الله سیدحسن خمینی

درگذشت بانوی مؤمنه و فاضله، مرحومه نساءالسادات آل‌یاسین، همسر مکرمه مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی و مادر همسر جنابعالی، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

این بانوی ارجمند که سالیان متمادی در کنار خانواده‌ای ریشه‌دار در علم، تقوا و خدمت به اسلام و انقلاب، با ایمان و فضیلت زیستند و منشأ خیر و برکت بودند، آثار نیک و خاطرات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.

بی‌تردید فقدان آن مرحومه برای خاندان محترم و به‌ویژه خانواده معزز جنابعالی، اندوهی بزرگ و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان، این مصیبت را تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فقیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان، صبر و شکیبایی و اجر فراوان مسئلت دارم.

امید است عنایات حضرت حق، تسلی‌بخش دل‌های داغدار بازماندگان بوده و روح آن مرحومه با صالحان و نیکان محشور و همجوار رحمت واسعه الهی باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور