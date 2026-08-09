پیام تسلیت حاجی میرزایی در پی درگذشت والده همسر سید حسن خمینی

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی با تسلیت درگذشت والده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی از درگاه خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بستگان معزز صبر و اجر مسئلت کرد.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن خمینی (دامت برکاته)

با تاثر، درگذشت والده همسر محترم تان را به جنابعالی و خاندان معزای آیت الله بجنوردی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و عموم بستگان معزز صبر و اجر خواستارم و امیدوارم الطاف و عنایات الهی، تسلی‌بخش دل‌های داغدار و مایه آرامش خاطر عموم بازماندگان محترم باشد.

محسن حاجی‌میرزایی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور

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