خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی درگذشت والده همسر سید حسن خمینی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت والده همسر سید حسن خمینی را تسلیت گفت
کد خبر : 1824226
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی را تسلیت گفت و با خاندان شریف آیت الله بجنوردی و همه بستگان و بازماندگان معزز ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت والده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص در خاندان فقاهت سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

انا لله و انا الیه راجعون

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید حسن خمینی

درگذشت والده مکرمه همسر گرامی‌تان را به جنابعالی، خاندان شریف آیت الله بجنوردی و همه بستگان و بازماندگان معزز صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده که عمر شریف خود را با ایمان و اخلاص در خاندان فقاهت سپری کرد، رحمت و رضوان الهی و برای شما و عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر