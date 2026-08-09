انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی محمدباقر ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.



متن حکم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بدین شرح است:



«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر



با توجهه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویّد باشید.



سیّدمجتبی خامنه‌ای»

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