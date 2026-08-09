«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله جناب حاج سید حسن آقا خمینی

درگذشت بانوی پرهیزکار و بزرگوار مادر همسر گرانقدرتان را صمیمانه به حضرت مستطاب عالی، همسر بزرگوار و ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و از پیشگاه حضرت حق جلّ و علا برای ایشان و همسر فقید و والاقدرشان حضرت آیت الله حاج سید محمد موسوی بجنوردی علوّ درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می کنم.

ایام عزت مستدام

سید محمد خاتمی»

همچنین حجت الاسلام و المسلمین قدرت‌الله علیخانی نیز درگذشت نساءالسادات آل‌یاسین همسر مرحوم آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی را به داماد وی آیت‌الله سید حسن خمینی تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین قدرت‌الله علیخانی بدین شرح است:

«حضرت آیت‌الله حاج سیدحسن خمینی(حفظه الله)

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت همسر مکرمه آیت‌الله موسوی بجنوردی (ره)و والده گرامی همسر محترمتان را به حضور حضرتعالی تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و فاضله، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی، همسر مکرمه و سایر اعضای بیت شریف آیت‌الله موسوی بجنوردی، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

قدرت‌الله علیخانی»