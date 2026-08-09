تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت همسر آیتالله موسوی بجنوردی
در پی درگذشت همسر آیتالله سیدمحمد موسوی بجنوردی، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی با صدور پیامی خطاب به آیتالله سیدحسن خمینی، این ضایعه را به وی و سایر بازماندگان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجت الاسلام خاتمی بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله جناب حاج سید حسن آقا خمینی
درگذشت بانوی پرهیزکار و بزرگوار مادر همسر گرانقدرتان را صمیمانه به حضرت مستطاب عالی، همسر بزرگوار و ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و از پیشگاه حضرت حق جلّ و علا برای ایشان و همسر فقید و والاقدرشان حضرت آیت الله حاج سید محمد موسوی بجنوردی علوّ درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می کنم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی»
همچنین حجت الاسلام و المسلمین قدرتالله علیخانی نیز درگذشت نساءالسادات آلیاسین همسر مرحوم آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی را به داماد وی آیتالله سید حسن خمینی تسلیت گفت.
متن پیام حجت الاسلام و المسلمین قدرتالله علیخانی بدین شرح است:
«حضرت آیتالله حاج سیدحسن خمینی(حفظه الله)
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت همسر مکرمه آیتالله موسوی بجنوردی (ره)و والده گرامی همسر محترمتان را به حضور حضرتعالی تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و فاضله، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی، همسر مکرمه و سایر اعضای بیت شریف آیتالله موسوی بجنوردی، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
قدرتالله علیخانی»