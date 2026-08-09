محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب در شعام شد
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را بهعنوان نماینده خود در شورایعالی امنیت ملی منصوب کردند.
به گزارش ایلنا، متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی
باتوجه به تجارب ارزشمندتان بدینوسیله جنابعالی را که از پیشگامان دورهی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، بهعنوان نماینده خود در شورایعالی امنیت ملی منصوب میکنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید.
ضمنا از تلاش شبانهروزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر تشکر میشود.
إنشاءالله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیةاللهالاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.
سید مجتبی خامنهای