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نشست صمیمانه سرپرست وزارت دفاع با اصحاب رسانه

نشست صمیمانه سرپرست وزارت دفاع با اصحاب رسانه
کد خبر : 1824164
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به‌مناسبت روز خبرنگار، نشست صمیمانه سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست صمیمانه سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اصحاب رسانه امروز (یکشنبه) به‌مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.

در این دیدار که فضایی دوستانه و گفت‌وگومحور داشت، خبرنگاران حوزه‌های دفاعی و امنیتی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه تعامل دوسویه میان وزارت دفاع و رسانه‌ها پرداختند.

سردار ابن‌الرضا نیز در این نشست با تبریک روز خبرنگار، از نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در روایت دستاوردهای دفاعی و تقویت روحیه ملی تقدیر کرد.

 

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