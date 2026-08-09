نشست صمیمانه سرپرست وزارت دفاع با اصحاب رسانه
بهمناسبت روز خبرنگار، نشست صمیمانه سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست صمیمانه سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اصحاب رسانه امروز (یکشنبه) بهمناسبت روز خبرنگار برگزار شد.
در این دیدار که فضایی دوستانه و گفتوگومحور داشت، خبرنگاران حوزههای دفاعی و امنیتی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه تعامل دوسویه میان وزارت دفاع و رسانهها پرداختند.
سردار ابنالرضا نیز در این نشست با تبریک روز خبرنگار، از نقش بیبدیل رسانهها در روایت دستاوردهای دفاعی و تقویت روحیه ملی تقدیر کرد.