با حضور دریادار سیاری؛
امیر «ادیب» رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش شد
با حکم فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ دوم «امیر ادیب» بهعنوان رئیس جدید سازمان تربیت بدنی آجا منصوب شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تربیت بدنی آجا با حضور امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش برگزار شد.
دریادار سیاری در این مراسم، با تأکید بر اهمیت ورزش در نیروهای مسلح، نقش ورزش را در ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توان رزمی و تقویت روحیه کارکنان ارتش مهم و اثرگذار دانست.
معاون هماهنگکننده ارتش بر ضرورت توجه بیش از پیش به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در ارتش و فراهمکردن زمینههای لازم برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی کارکنان تأکید کرد.
در این مراسم، امیر سرتیپ دوم «امیر ادیب» با حکم فرمانده کل ارتش بهعنوان رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ارتش معرفی و از تلاشها و خدمات امیر سرتیپ دوم «حسین امیدی» رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ارتش، در دوران مسئولیت وی تجلیل شد.